快淪為AI邊緣人？外媒認證三星李在鎔喊2030超越台積「進展甚微」

三星在AI賽道落後，想追上台積電困難重重。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒指出，南韓三星少主李在鎔等了十年終於在2022年10月扶正，升任三星集團會長。如今因三星電子在AI晶片競賽中落後，李在鎔曾喊出2030年超越台積電，成為全球領先的尖端晶片供應商的願景，目前也「進展甚微」，使得這家科技巨頭的第三代企業繼承人，正經歷最嚴峻的考驗。

《金融時報》23日報導，三星正在努力解決其龐大的半導體業務問題，該公司在人工智慧晶片競賽中落後，並準備進行組織改組。三星還要應對員工和投資者的不滿，三星電子工會7月因薪資等問題，發起首次罷工。種種問題，造成三星股價今年以來重挫30 %以上。

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與此同時，韓國經濟嚴重依賴晶片出口及其最有價值的公司，川普重返白宮，可能引發全球貿易動盪，為全球科技行業和韓國的前景注入不確定性。尤其，三星是全球最大的記憶體晶片製造商，在全球經濟中發揮重要作用，但該公司在人工智慧硬體所需的高頻寬記憶體（HBM）領域，卻落後於韓國競爭對手 SK 海力士。

南韓三星集團會長李在鎔，曾制定2030年超越台積電的願景。（路透資料照）

除了輸給SK海力士外，李在鎔曾喊出2030年超越台積電，成為全球領先的尖端邏輯晶片供應商的願景，目前也「進展甚微」。

一位三星機構投資者表示，他們將對三星保持信心，在AI相關基礎設施需求的推動下，未來全球記憶體產業改善，三星將是受益者。不過，三星需要徹底改革其不透明的管理結構，以提高績效並提升股價。

有些人將三星危機歸咎於法律限制及李在鎔的領導風格，首爾大學經濟學教授朴桑仁（Park Sangin，音譯）認為，與現代和 LG 的第三代領導人不同，李在鎔沒有表現出任何重大或大膽的決策。

三星電子第二大投資者、韓國國民年金公團（National Pension Service）前主席全光宇 （Jun Kwang-woo）說，他（李在鎔）的管理因法律問題而受到限制，這意味著他無法做出大膽的決定，他有很多優點，但法律風險束縛了他。全光宇表示，李在鎔是一個非常溫和的人，個性開朗、和諧，會仔細傾聽別人的意見，而且三星的電池和生物製藥業務取得令人矚目的成長。

三星在一份聲明中則為李在鎔辯護，稱該公司仍然是消費電子和半導體領域的「世界領先創新者」，還透過創建生物技術和汽車零組件等「新的世界級業務」成功實現多元化。三星表示，李在鎔對這一成功發揮重要作用，為未來多元化成長提供戰略願景，精簡業務組合以增強核心競爭力，並深化與主要行業參與者的合作夥伴關係。

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