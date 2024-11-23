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北京狂賣機車、宏中貿易逆差逾600億 宏媒轟與中建交沒撈到好處

2024/11/23 14:51

宏中建交後，雙邊貿易嚴重失衡。圖為宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro，右）去年訪中會見中國領導人習近平（左）。（路透社）宏中建交後，雙邊貿易嚴重失衡。圖為宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro，右）去年訪中會見中國領導人習近平（左）。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去年3月與台斷交，轉與中國建交後，時隔1年半，宏國開始檢視與中建交利弊，發現北京趁機往宏國倒貨，雙邊貿易嚴重失衡。宏國央行統計顯示，今年前三季中國狂賣摩托車、水泥、空調設備及變壓器等，使得宏國對中貿易逆差擴大至18.671億美元（約台幣606億），宏媒抨擊，與中建交沒看到任何好處。

綜合宏媒報導，截至 2024 年 9 月的對外貿易報告中，宏都拉斯中央銀行 （BCH） 確認，宏國與亞洲的貿易逆差達 29.534 億美元（約台幣960億），增加 3.231 億美元（約台幣105億），「這與從亞洲進口的增長有關」。

宏國對亞洲貿易逆差擴大的原因，歸因於從中國大量進口貨物及失去台灣市場，從中國進口的貨物主要是摩托車、水泥、空調和設備以及變壓器等產品；至於台灣市場部分，則因雙方外交生變後，台灣對白蝦及糖的採購量縮減。

若觀察宏國對中貿易逆差，今年前三季，宏都拉斯只賣給中國價值3200萬美元（約台幣10.4億）的商品，導致前三季逆差擴大至至18.671億美元，高於去年同期的16.744億美元，增幅高達11%。

宏都拉斯經濟學家學院（CHE）前院長德爾加多（Rafael Delgado）直言，與中國的貿易關係不會像政府所說的那樣對宏都拉斯有利，「因為這個亞洲國家（中國）正在尋找市場為他們的企業出售產品，以擴大市佔並佔據地緣戰略地位。

他說，中國僅是一個銷售夥伴，任何國家在中國境內與中國競爭時都面臨巨大的問題，因為中國是出口製造大國。即使長遠來看可能存在商機，「但宏都拉斯將不得不走一條非常困難的道路」。

中國以商逼政，今年一度禁止瓜地馬拉夏威夷豆及咖啡入境，直到8月才傳出重新開放進口。（示意圖，彭博）中國以商逼政，今年一度禁止瓜地馬拉夏威夷豆及咖啡入境，直到8月才傳出重新開放進口。（示意圖，彭博）

經濟專家也認為，中國利用其經濟和外交影響力，向與其建交的國家施壓並影響其他國家。例如，瓜地馬拉是唯一與台灣保持外交關係的中美洲國家，使其面臨來自中國的施壓。

中國試圖以商逼政，以至於瓜國對中貿易逆差相當大，到 2024 年 9 月，逆差達到 33.5 億美元（約台幣1088億）。瓜地馬拉對中出口總額為3200萬美元（約台幣10.4億），對中進口總額為33.82億美元（約台幣1099億），表明瓜中出現嚴重不平等的貿易關係。

報導特別提及，哥斯大黎加也是與中建交苦主，2007年6月，哥斯大黎加與中國建交，直到2011年兩國才簽署自由貿易協定，貿易逆差並沒有減少，反而擴大。今年前三季哥斯大黎加對中出口額為4.87億美元（約台幣158億），進口額為28.64億美元（約台幣930億），哥中貿易逆差達 23.7億元（約台幣770億）。

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