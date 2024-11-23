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證交所公布：晟銘電、偉訓和錸寶等8檔列注意股

2024/11/23 13:16

證交所週五（22日）公布8檔注意股。示意圖。（資料照）證交所週五（22日）公布8檔注意股。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所週五（22日）公布8檔注意股，包含伺服器機殼廠「晟銘電」（3013）、「偉訓」（3032），BBU概念股「錸寶」（8104）等都入列。

證交所指出，晟銘電11月22日本益比為62.86，且股價淨值比為7.75。另當日週轉率為7.48%，單一投資人當日買進該有價證券成交金額，占當日該有價證券總成交金額比率10%以上，且達新台幣1億元以上。

再來，晟銘電11月21日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率69.19%，且11月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率61.84%，因此被列為注意股。晟銘電週五上漲4.05%，至154元。

證交所指出，偉訓最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.77%。且11月22日成交量為最近60個營業日日平均成交量的11.77 倍。且11月22日之週轉率為31.30%，因此被列為注意股。偉訓週五上漲6.75%，收83.8元。

證交所表示，錸寶11月21日的最近6個營業日，其當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率69.62%，且11月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率82.21%，也被列注意股。錸寶週五上漲0.7%，收57.3元。

其他被列入注意股的還有力銘（2593）、光鋐（4956）、立積（4968）、眾達-KY（4977）、明輝-DR（911608）。

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