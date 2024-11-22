川普風暴來襲皮皮剉 三星等16企業坦言韓國經濟處境艱難

三星等16家主要韓國企業發表緊急聯合聲明，稱韓國經濟處於非常困難的狀況。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星、SK、現代汽車、LG等16家主要韓國企業的社長，21日發表緊急聯合聲明，稱韓國經濟處於非常困難的狀況，恐陷入難以擺脫的泥潭，尤其各國正在全力支援尖端產業，呼籲韓國政府力挺AI、半導體等產業，不能錯過黃金時間。這是2015年韓國爆發中東呼吸症候群（MERS）導致內需停滯，時隔9年大型韓企再度發布緊急聲明，非常罕見。

韓國《東亞時報》報導，16家韓國企業社長擔心，隨著韓國經濟增長動力減弱，實現2%的增長率變得困難。很多投資者在企業的增長性放緩後，更喜歡投資美國股市，企業負債也因長期不景氣而大幅增加。

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這些企業還指出，內需因家庭負債等問題很難擺脫結構性停滯，就連勉強支撐的出口也隨著貿易保護主義的擴散，全球環境惡化，今後很難保證。韓國經濟處於非常困難的狀況，如果像現在這樣的困難持續下去，韓國經濟稍有不慎就會陷入難以擺脫的泥潭。

尤其，在貿易保護主義的氛圍中，各國正在全力支援尖端產業，為了不錯過黃金時間，政府應盡快給予支援。

為了刺激經濟，16家韓國企業還呼籲政府提出果斷的法制改革，尤其各國正在全力支援尖端產業，因此不能錯過黃金時間，要求政府對AI、半導體、蓄電池、移動設備、生物、能源、產業用材料等給予大力支援，企業也決心努力發掘新事業和創造工作機會。

報導指出，韓國主要大企業社長聚在一起發表罕見的聲明，是因為很多人擔心，在川普重返白宮後，充滿不確定性，如果把董事的忠誠義務擴大到股東為核心的商法修正案，也在國會獲得通過，將難以承受。商法修正案若通過，由於訴訟泛濫和海外投機資本的攻擊，企業董事會的正常運作將變得困難，發掘新增長動力也會遭遇挑戰。

這場緊急聲明出席者包括：三星電子負責對外合作的社長朴承熙、SK SUPEX追求協議會交流委員長李亨熙、現代汽車戰略企劃室副社長金東旭、LG化學首席財務官副社長車東錫等16個公司的社長，和韓國經濟人協會常務副會長金昌範等人。

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