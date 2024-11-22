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華為Mate 70推進國產晶片技術 蘋果面臨市場新壓力

2024/11/22 20:16

國際數據資訊（IDC）副總裁Bryan Ma表示，華為Mate 70系列將繼續給蘋果（見圖）在中國市場帶來更大的壓力。（示意圖，路透）國際數據資訊（IDC）副總裁Bryan Ma表示，華為Mate 70系列將繼續給蘋果（見圖）在中國市場帶來更大的壓力。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據華爾街日報報導，在美國持續制裁的情況下，中國華為技術公司將在Mate 70系列中發布最先進的國產晶片，預計將於下週推出。

據報導，國際數據資訊（IDC）副總裁Bryan Ma表示，Mate 70 將繼續給蘋果在中國市場帶來更大的壓力。

今年第3季，華為在中國的市佔率從去年的8.6%成長至15.3%，成為蘋果的重要競爭對手。
由中芯國際生產的新晶片利用先進技術來提高性能和能源效率，使華為能夠更有效地與蘋果的產品競爭。

報告指出，儘管華為晶片在能源效率方面仍落後於蘋果晶片，但Bryan Ma指出，只要用戶能夠使用一天而不用擔心充電問題，華為和蘋果手機的差異可能並不顯著。

這一進展與先前的一份報告相吻合，該報告表明，儘管面臨美國貿易限制的重大挑戰，華為仍計劃於2025年初開始大規模生產其新型AI 晶片Ascend 910C 。

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