國產署原址改建案8度流標 下週原條件重新招標

財政部國產署原辦公廳舍改建案8度流標，11月底將重行招標。（國產署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署原光復南路辦公廳舍改建案（台北市大安區仁愛段5小段225地號等國有地合作開發案），今天開標結果因無廠商投標而流標，已8度流標；不過，考量公告招標期間有廠商反映備標時間不足且積極洽詢招標內容，有14家廠商拿標單，國產署將於11月底以原招標文件重行招標。

為解決原辦公廳舍建物老舊、耐震能力不足等問題，國產署去年底搬遷至愛國西路舊財政大樓中繼辦公，並規劃於原址改建（土地面積1939平方公尺），參採財政人員訓練所模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光署進駐使用。

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國產署另提供南港段基地（土地面積3666.31平方公尺，屬特定商業區）及中山段基地（土地面積1114.42平方公尺，屬第三種商業區），以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。若改建案順利脫標，國產署除可取得兩棟新建辦公廳舍，尚可收取權利金及土地租金約9.25億元，不僅可擴大內需，更可促進地方發展。

國產署表示，本案於今年上半年重新進行財務評估並調整招標條件後，於9月23日公告招標，以公開招標最有利標決標方式辦理，開標結果因無廠商投標而流標；考量公告期間陸續有廠商反映因招標需求內容變動致備標時間不足，未能及時完成招標文件審閱、建築規劃設計、完整財務估算及報經董事會同意等作業，且招商說明會後有廠商積極洽詢招標相關內容，評估本案仍具市場開發潛力，預計11月底以原招標文件重行招標。

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