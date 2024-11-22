晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國產署原址改建案8度流標 下週原條件重新招標

2024/11/22 17:44

財政部國產署原辦公廳舍改建案8度流標，11月底將重行招標。（國產署提供）財政部國產署原辦公廳舍改建案8度流標，11月底將重行招標。（國產署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署原光復南路辦公廳舍改建案（台北市大安區仁愛段5小段225地號等國有地合作開發案），今天開標結果因無廠商投標而流標，已8度流標；不過，考量公告招標期間有廠商反映備標時間不足且積極洽詢招標內容，有14家廠商拿標單，國產署將於11月底以原招標文件重行招標。

為解決原辦公廳舍建物老舊、耐震能力不足等問題，國產署去年底搬遷至愛國西路舊財政大樓中繼辦公，並規劃於原址改建（土地面積1939平方公尺），參採財政人員訓練所模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光署進駐使用。

國產署另提供南港段基地（土地面積3666.31平方公尺，屬特定商業區）及中山段基地（土地面積1114.42平方公尺，屬第三種商業區），以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。若改建案順利脫標，國產署除可取得兩棟新建辦公廳舍，尚可收取權利金及土地租金約9.25億元，不僅可擴大內需，更可促進地方發展。

國產署表示，本案於今年上半年重新進行財務評估並調整招標條件後，於9月23日公告招標，以公開招標最有利標決標方式辦理，開標結果因無廠商投標而流標；考量公告期間陸續有廠商反映因招標需求內容變動致備標時間不足，未能及時完成招標文件審閱、建築規劃設計、完整財務估算及報經董事會同意等作業，且招商說明會後有廠商積極洽詢招標相關內容，評估本案仍具市場開發潛力，預計11月底以原招標文件重行招標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財