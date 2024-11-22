中石化：鼎越自願償還借款45億元 聯貸銀行同意豁免暨修約

中石化代理總經理陳穎俊（左）指出，鼎越承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計45億元，聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約。（擷取自網路）

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化（1314）與子公司鼎越今（22）日於證交所召開記者會，說明鼎越就聯貸案已與聯貸金融機構達成初步協議，中石化代理總經理陳穎俊指出，鼎越承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計45億元，聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約。

因應鼎越京華廣場土地受裁定扣押的影響，引發是否違反聯貸契約的疑義。陳穎俊指出，中石化與鼎越以及授信聯貸金融機構協商後，今日接獲聯貸案管理銀行臺灣新光商業銀行通知，聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，聯貸案總授信額度由149億元修訂為133.8億元，同時，借款人鼎越承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計45億元。

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陳穎俊也重申，中石化整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前的營運所需；未來，中石化仍將持續遵守公司治理原則，並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人權益。

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