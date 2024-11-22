10月失業率3.4％ 續創24年同月新低

主計總處今公布10月失業率3.4%，較9月下降0.03個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布10月失業率3.4%，續創24年同月新低，較9月下降0.03個百分點；經調整季節因素後，10月失業率3.38%，與9月持平。主計總處表示，畢業季結束，10月失業率續呈季節性下降，若無意外，預料11月將維持下降趨勢，目前勞動市場穩定。

根據主計總處調查，10月就業人數1160.9萬人，月增5千人、年增5.1萬人；1~10月就業人數平均1159.2萬人，年增7.5萬人。10月失業人數則是40.8萬人，月減4千人，其中初次尋職失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者及因對原有工作不滿意而失業者各減少1千人。

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青年失業率方面，10月15至19歲失業率9.12%，20至24歲11.84%，多為初次尋職處職場調適階段，致失業率較高，但因畢業生陸續找到工作，青年失業率已較9月下降；且隨工作狀況逐漸穩定，失業率即呈下降，25至29歲失業率6.07%，30至34歲降至3.44%。

另，10月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）導致週工時未達35小時者為16.1萬人，月減1.3萬人、年減4.6萬人。主計總處表示，週工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人，目前低於疫情前水準。

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