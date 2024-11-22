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最貴硬碟！英男宣稱誤丟現值243億比特幣 垃圾掩埋場拒開挖

2024/11/22 17:19

自從川普勝選以來，比特幣一路狂漲。（資料照，路透）自從川普勝選以來，比特幣一路狂漲。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從川普勝選以來，比特幣一路狂漲，近期更逼近10萬美元大關，英國一名男子自稱，11年前擁有一個存了8千枚比特幣的硬碟被合夥人不小心扔進垃圾掩埋場，這些比特幣現值約7.49億美元（約台幣243億元）。多年來他請求當局准許開挖垃圾掩埋場，希望找回硬碟，都被拒絕，如今他打算提告求償。

《財星》（Fortune）報導，這名住在威爾斯紐波特（Newport）的系統工程師豪爾斯（James Howells）宣稱，2009年金融危機後，自行開採比特幣，將8千枚比特幣存在電腦硬碟的私人金鑰內，後來更新電腦時將硬碟收進抽屜。

2013年，豪爾斯將硬碟裝進塑膠袋中，被他的前合夥人誤當成垃圾，丟到一個大型垃圾場。豪爾斯表示，這個問題永遠不會消失，將是一場尋寶之旅，「這筆財富每天都在增值，這種情況不會停止」。

豪爾斯渴望找回硬碟，一開始甚至提出將硬碟裡25%的比特幣分給紐波特市議會，用於社區計畫，不過，議會連10次拒絕他的請求。因此豪爾斯現在決定硬起來，將願意分給市議會的額度降到10%，並稱若得不到開挖許可，將提告全額求償。

對此，紐波特市議會發言人表示，市議會多次告訴豪爾斯，根據環境許可無法進行挖掘，且此類工作會對周邊地區的環境造成巨大的負面影響，豪爾斯的主張毫無根據，市議會將全力抗辯。

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