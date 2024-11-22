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運價指數連二跌！美西線跌幅8.61％最大

2024/11/22 16:14

運價指數連二跌，美西線跌幅最大。（陽明提供）運價指數連二跌，美西線跌幅最大。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連二跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌91.82點至2160.08點，週跌幅4.07%，四大主要航線都下跌，其中遠東到美西線跌幅8.61%較大，遠東到美東跌破5000美元。

市場人士表示， MSC（地中海航運公司）持續下修美西價格，主要是10月黃金週時候的空班都已恢復正常，且有些美南航線的船陸續回到美西航線，再加上貨量沒有明顯增加；而歐洲線隨著長約價談判，歐洲線傳出12月報價上漲，目前市場預估12月上半月報價為每FEU（40呎櫃）達6000美元。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2481美元，較前一期下跌31美元，週跌幅1.23%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3071美元，較前一期下跌9美元，跌幅0.29%；遠東到美西每FEU達3821美元，較前一期下跌360美元，跌幅8.61%；遠東到美東每FEU達4997美元，較前一期下跌65美元，跌幅達1.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌23美元，達647美元，跌幅3.43%。

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