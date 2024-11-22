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土銀再標售蛋黃區4戶豪宅 最低底價1.35億

2024/11/22 15:42

土銀標售大安區「吉美大安花園」豪宅，最低底價1.35億元。（土銀提供）土銀標售大安區「吉美大安花園」豪宅，最低底價1.35億元。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕土地銀行將於11月21日至12月19日再度公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」4戶物件，每戶底價約1.35億元至1.52億元，皆配有附屬車位，每戶坪數約80至90坪，預計今年12月19日開標。

土銀指出，吉美大安花園為土銀以自有土地參與都更案分回物件，原本共6戶，9月、10月標售時各標脫1戶，標脫價格分別為1億4428萬元、1億5200萬元，相較底價，溢價率依序為0.18%、0.08%，顯見蛋黃區房市呈現溫和穩健態勢。

本次土銀將「吉美大安花園」剩下4戶再度公開標售，分別為該建案82號7樓、7樓之1、11樓及80號11樓，每戶總價約1億3521萬元至1億5251萬元、坪數約80~90坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元～159.5萬元。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上21層、地下4層，採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

若觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土銀指出，「吉美大安花園」另一項優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

因應國人居住安全，行政院加速推動老舊建物更新，除107年推動「都更三法」修法，今年下半年也推行《都市更新條例》修正案並由立法院三讀通過，擴大原建築容積更新重建對象，提高民間參與都更意願，預計全國有8216棟建築物適用、27萬戶受惠。

土銀長年耕耘都市更新授信案件，截至去年底，土銀都更融資核准額度約1851億元、縣市政府核定的危老重建計畫融資額度約558億元，都更加計危老重建融資餘額居八大公股銀行之首。

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