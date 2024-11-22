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名師解盤》蔡明翰：跳空開高 中長線仍有震盪走高機會

2024/11/22 15:31

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

昨晚美股走強，帶動亞股包含日韓還有台灣股市，都呈現走揚格局，尤其費半指數強勁表現，帶動台股今天跳空開高，終場上漲348點，但成交量並沒有大幅擴增，顯示賣壓減輕、買盤未大量回籠。

輝達財報過後，股價震盪走揚，盤中一度創歷史新高，AI強勁需求還是會反映到基本面上，帶動今天台股AI相關族群，還有電子權值股，都出現比較強勁表現，可以看到，盤面結構資金回籠到電子權值股，導致中小型股表現相對落後，不過OTC指數仍延續5日線震盪走高，沒太大改變，目前角度，可以看到資金維持健康輪動，包含電子和非電族群，代表指數固然近期受到壓力，中長線反應基本面的優異，還是有震盪走高機會。

剛提到，成交量能沒有明顯擴增之外，資金回籠到電子權值股，不過電子成交比重還是沒有回到7成之上，市場還是具有一定觀望態勢，認為輝達財報後，股價漲幅不大，市場紛紛提到，目前輝達業績年增長率逐季下滑，最主要還是因為AI浪潮是去年5月開始，去年下半年業績面高度成長，目前面對比較高基期水準，自然會導致業績面增長幅度較為疲弱，絕對值確實不斷創高，只要業績面還是正向增長，整個產業還是有走高機會。

尤其是，台積電領軍的電子權值股，AI伺服器、散熱、機殼和大量的供應鏈，業績面仍會反映基本面，有機會帶動整個市場熱度，後續比較重要觀察點有2個，第1是費半指數是不是能夠維持相對強勢，畢竟美國4大指數第3季後，以費半最為弱勢，一度回測年線，近期落後補漲，是否能延續是很重要的關鍵，第2是資金回流，電子成交比重寄望持續回升，帶動市場熱度回到電子族群，這樣指數才比較大上揚機會。

建議投資人，中長線整體思維不變，震盪拉回的話，都是很好布局機會。

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