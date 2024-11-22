3神秘「鯨魚」貢獻上兆營收 外媒點名口袋最深是客戶「他們」

輝達業績亮眼，3大客戶對營收貢獻巨大。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國雜誌《財星》（Fortune）22日披露，AI霸主輝達（Nvidia）嚴重依賴少數幾家客戶，3家神秘大客戶分別貢獻輝達100至110億美元的營收（3家總計挹注營收約台幣9777億至1.07兆）。分析師點名輝達三大匿名「鯨魚」客戶可能是微軟、Meta和美超微（Super Micro）。

報導指出，輝達美國證券交易委員會（SEC）提交的10-Q季度報告中，再次向投資人發出警訊，該公司有幾家「關鍵客戶」（key accounts）非常重要，他們每一家下的訂單都佔輝達全球總營業額10%以上。

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Mete執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg，左）與輝達執行長黃仁勳。（圖取自扎克伯格IG）

在截至10月底的前三季之中，三大神祕客戶分別採購價值100億～110億美元的商品與服務。彭博資訊科技研究部門全球主管Mandeep Singh表示，這些匿名「鯨魚」可能包括微軟、Meta和美超微。

輝達拒絕對此臆測發表評論。輝達在財報中僅以客戶A、B、C來稱呼他們，並註記這三大客戶第三季合計採購126億美元（約台幣4106億）商品與服務，佔輝達第三季營收351億美元（約台幣1.14兆）的三分之一以上。

這三大客戶的營收佔比都是12%左右，意味著他們可能得到輝達能分配給他們最大量的晶片，而非他們希望拿到的量，這與執行長黃仁勳的說法相符，輝達的供應很吃緊。

報導提及，在每次的季報中，輝達的「客戶A」、「客戶B」等，並不是固定指某家公司，提列在財報中的位置也會改變。基於維護競爭力等理由，輝達將客戶身份視為商業秘密。這些客戶也不希望其投資人、員工、批評者、競爭對手，可以清楚看到他們在輝達晶片花了多少錢。

報導稱，鑒於這些客戶的身份保密，所以很難判斷他們是否為近期麻煩纏身的美超微，還是像特斯拉執行長馬斯克旗下xAI的最終用戶。

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