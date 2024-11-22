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12強》台灣隊擊敗美國 4家連鎖超商好康來了

2024/11/22 15:09

2024世界棒球12強賽臺灣隊今天擊敗美國，奪下東京首勝，4家連鎖超商同步祭出好康優惠慶賀。 （萊爾富提供）2024世界棒球12強賽臺灣隊今天擊敗美國，奪下東京首勝，4家連鎖超商同步祭出好康優惠慶賀。 （萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2024世界棒球12強賽臺灣隊今天擊敗美國，奪下東京複賽首勝，4家連鎖超商同步祭出好康優惠慶賀。

7-ELEVE11月23日零時起至24日行動隨時取限時開賣 ，CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1。

PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1、Energy Time機能凍飲（電解質PLUS/元氣PLUS） 買1送1、SF玉米棒買2送2、高露潔纖柔牙刷3入買1送1。

門市優惠樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售。

全家便利商店今天16點起至23日23點59分，隨買跨店取限定開賣單品美式（大杯）買1送1、不知春茶買1送1、單品拿鐵（大杯）買2送1。

萊爾富推職人烘焙系列指定麵包、Hi café特大杯全品項限時買1送1，不同價者以2件5折計算。

OKmart即日起至24日推出炸雞搭配 ，可口可樂或雪碧迷你罐 200ml，組合價只需 59 元（原價98元）。

蜂蜜特調系列 7 折優惠，包括蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶。

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