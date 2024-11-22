12強》台灣隊擊敗美國 4家連鎖超商好康來了

2024世界棒球12強賽臺灣隊今天擊敗美國，奪下東京首勝，4家連鎖超商同步祭出好康優惠慶賀。 （萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2024世界棒球12強賽臺灣隊今天擊敗美國，奪下東京複賽首勝，4家連鎖超商同步祭出好康優惠慶賀。

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