麥當勞全台店數衝417家 創40年來新高

台灣麥當勞以「積極展店、汰弱換強」的餐廳發展策略，預計年底全台餐廳總數將達到417家，締造台灣麥當勞40年來最高店數的紀錄。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞以「積極展店、汰弱換強」的餐廳發展策略，預計年底全台餐廳總數將達到417家，締造台灣麥當勞40年來最高店數的紀錄。

今天雲林西螺中山餐廳正式開幕，麥當勞自去年起在得來速車道引進全新雙點膳系統，讓外帶取餐更方便。

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西螺中山餐廳更設有全球麥當勞最新、也是全台目前唯一12米寬的併肩型車道（side by side），雙車道設計可容納兩部車同時點餐。年底更將分別於台中、桃園，開設「清水服務站」及「觀音大觀」兩間全新餐廳。

台灣麥當勞表示，未來，在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，展店餐廳會以「大全配」為主，不只提供內用、外帶，還有外送及得來速服務。

預計年底全台417家麥當勞餐廳，其中180家為配有得來速的「大全配」，滿足顧客多元的用餐需求。

麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲表示，貼近觀察西螺鎮20年，西螺中山餐廳作為雲林縣西螺鎮的第一家麥當勞餐廳，不僅是回應在地居民的心願，更是麥當勞與在地共好的實際作為。

對麥當勞而言，進駐到人口外流地區是一項困難的決定，雖然商圈評估未達開店門檻，但看到西螺積極投入觀光資源，加上鄰近交流道，麥當勞的進駐，讓南來北往的旅客都能在此享有美食與服務。

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