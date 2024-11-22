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焦點股》正崴：AI、能源前景樂觀 帶量鎖漲停

2024/11/22 13:10

正崴旗下能源事業持續帶旺集團營運動能，管理層力拚第4季營收優於第3季，全年營收較去年成長雙位數百分比。（資料照）正崴旗下能源事業持續帶旺集團營運動能，管理層力拚第4季營收優於第3季，全年營收較去年成長雙位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕正崴（2392）旗下能源事業持續帶旺集團營運動能，管理層力拚第4季營收優於第3季，全年營收較去年成長雙位數百分比。對此，正崴股價今日表現亮眼，在買盤力挺之下亮起紅燈，截至中午12時55分暫報79.9元，成交量逾1.6萬張，還有超過1.7萬張排隊等買。

正崴明年成長動能除了AI傳輸線與能源事業，也包括耳機、手機、NB、平板等Type C連接器、連接線、訊號轉換器，與電源產品。此外，低軌衛星的連接器與線纜，以及電動車用軟板、電力模組也將扮演重要角色，其他如電競、個人穿戴產品的成績也不排除優於今年表現。

由於正崴大客戶蘋果在iPhone 16系列手機導入Apple intelligence，明年陸續擴充更多語言，對此，卜慶藩看好此舉有機會延續iPhone銷售熱潮，進而推升正崴出貨力道；此外，集團在通路事業上，已著手聚焦相關專案，推動Goodnote，Quizzes，Padlet等教育軟體與大尺寸螢幕產品，深化與教育單位之間的合作。

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