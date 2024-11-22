崇越明年展望樂觀 接新加坡大單

崇越（5434）明年展望樂觀，接新加坡大單（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）對明年半導體景氣樂觀看待，因主要客戶先進製程表現強勁，對材料需求持續成長，崇越接單與出貨也維持成長，除了半導體材料看旺之外，崇越在工程案近期也接獲新加坡大單，包括廢水、回收水、製程用水等3項工程，法人預估超過15億元，可望明年開始認列營收。

崇越日前召開法說會，董事長潘重良表示，在矽晶圓供應上，目前先進製程需求強勁，成熟製程需求持平，但中國因有政府補助，稼動率表現極高。就先進製程而言，崇越是材料主要供應商，包括光阻、矽晶圓、石英等，市佔皆極高，晶圓傳送盒（FOUP）市占率也達5成之多，隨著大客戶先進製程持續推進，第四季營收跟上季創新高可望持平，明年半導體景氣樂觀看待，公司營運展望看好。

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受惠AI浪潮、半導體廠製程推進，石英產品需求量擴增，崇越石英新廠今年4月落成，公司表示，目前送樣給客戶認證中，預計明年第1季開始正式供貨，估可年增30%石英供應量。此外，信越石英布主要供應CCL（銅箔基板）廠，已陸續送樣並取得客戶試產訂單，可望於明年中開始量產。

此外，環境工程也是崇越營運成長動能之一，公司表示，已取得新加坡的晶圓廠客戶工程案，包括廢水、回收水、製程用水，金額頗大；也有接獲台商在越南蓋新廠的工程案。法人指出，崇越新加坡工程案為台灣晶圓廠投資建廠案，超過15億元，可望明年開始認列營收。

隨著大客戶全球布局，崇越也往海外布局，崇越表示，已在日本設立崇越/峻川商社；歐洲方面，預計明年年中於德國德勒斯登設立新據點，並評估在捷克Ústí設立倉儲物流中心；與韓國供應商建立通路，銷售相關商品；美國則在德州的Dallas設立據點，就近服務客戶與開發新客戶；美國崇越協助客戶裝機、備貨，今年業績倍數成長，明年表現預估也將不錯。

崇越今年第3季營收首度飆破150億元大關，達153.7億元，季增11.4%、年增23%，改寫單季新高紀錄，營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%，每股稅後盈餘（EPS）為4.93元；前3季稅後淨利達27.3億元，年成長24.1%，每股盈餘14.45元，年增20.3%，創同期新高。

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