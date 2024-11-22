晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

智崴發布全新騎乘式飛行劇院 明年尼加拉大瀑布國家公園登場

2024/11/22 11:21

智崴董事長歐陽志宏（左）宣布新一座飛行劇院將於2025年於尼加拉大瀑布國家公園內開幕。（業者提供）智崴董事長歐陽志宏（左）宣布新一座飛行劇院將於2025年於尼加拉大瀑布國家公園內開幕。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴資訊（5263）今（22）日於美國奧蘭多的國際主題樂園暨遊樂設備展 （IAAPA Expo） 上發表全新型態的騎乘式飛行劇院s-Ride，並與加拿大尼加拉大瀑布國家公園共同召開記者會，宣布新一座飛行劇院將於2025年於尼加拉大瀑布國家公園內開幕。

智崴董事長歐陽志宏表示，今年於主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態騎乘式s-Ride飛行劇院。有別於以往的設計，乘客將以騎乘的坐姿搭乘，體驗在冒險故事中騎乘飛龍一同翱翔天際的刺激與震撼。此款飛行劇院，不僅以騎乘的姿勢增強乘客故事體驗感受，加大的沉降距離和俯衝的加速度，皆讓體驗感受更加刺激，並結合熱風、水霧、氣味等特效，讓乘客進入奇幻的冒險旅程。新產品預計將提供給樂園客戶更具吸引力的新選擇，會展中已吸引來自日本、北美、中東及歐洲等地的樂園業主洽詢。

加拿大尼加拉大瀑布公園委員會執行長David Adames表示，在尼加拉大瀑布最知名的馬蹄瀑布（Horseshoe Falls）上的地標建物Table Rock Centre打造一座全新的飛行劇院。這座飛行劇院由舊有的4D飛行劇院空間改造，遊客能夠飛越馬蹄瀑布的上方，以從未體驗過的視角欣賞周邊壯麗的景色，並且深度地認識當地深厚的歷史與人文。預計於2025年夏天開幕，很期待與智崴一起讓遊客以新的視野重新發現尼加拉大瀑布。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財