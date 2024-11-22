智崴發布全新騎乘式飛行劇院 明年尼加拉大瀑布國家公園登場

智崴董事長歐陽志宏（左）宣布新一座飛行劇院將於2025年於尼加拉大瀑布國家公園內開幕。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴資訊（5263）今（22）日於美國奧蘭多的國際主題樂園暨遊樂設備展 （IAAPA Expo） 上發表全新型態的騎乘式飛行劇院s-Ride，並與加拿大尼加拉大瀑布國家公園共同召開記者會，宣布新一座飛行劇院將於2025年於尼加拉大瀑布國家公園內開幕。

智崴董事長歐陽志宏表示，今年於主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態騎乘式s-Ride飛行劇院。有別於以往的設計，乘客將以騎乘的坐姿搭乘，體驗在冒險故事中騎乘飛龍一同翱翔天際的刺激與震撼。此款飛行劇院，不僅以騎乘的姿勢增強乘客故事體驗感受，加大的沉降距離和俯衝的加速度，皆讓體驗感受更加刺激，並結合熱風、水霧、氣味等特效，讓乘客進入奇幻的冒險旅程。新產品預計將提供給樂園客戶更具吸引力的新選擇，會展中已吸引來自日本、北美、中東及歐洲等地的樂園業主洽詢。

請繼續往下閱讀...

加拿大尼加拉大瀑布公園委員會執行長David Adames表示，在尼加拉大瀑布最知名的馬蹄瀑布（Horseshoe Falls）上的地標建物Table Rock Centre打造一座全新的飛行劇院。這座飛行劇院由舊有的4D飛行劇院空間改造，遊客能夠飛越馬蹄瀑布的上方，以從未體驗過的視角欣賞周邊壯麗的景色，並且深度地認識當地深厚的歷史與人文。預計於2025年夏天開幕，很期待與智崴一起讓遊客以新的視野重新發現尼加拉大瀑布。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法