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抗議德國廠可能關廠 福斯工會暗示12月發動罷工

2024/11/22 12:03

福斯工會預告，準備在12月1日起在德國廠發起罷工。（法新社）福斯工會預告，準備在12月1日起在德國廠發起罷工。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠福斯（Volkswagen）的工會表示，在這家歐洲最大汽車製造商週四（21日）針對薪資和史無前例的工廠關閉談判未能取得突破後，工會正準備從12月1日起在德國發起罷工。

綜合外媒報導，歐洲最大工會德國金屬工會（IG Metall）要求福斯在第3輪談判中邁出「一大步」，但表示，在談判結束時，雙方立場仍存在很大的分歧。數千名員工聚集，就福斯在德國約30萬名員工中12萬人的薪資進行談判，這些員工受僱於6家工廠，受集體薪資協議管轄。

工會表示，除了對工會提出的透過減少工作時間和放棄獎金等措施節省15億歐元（約新台幣514.3億元）的計劃提出質疑外，管理階層沒有提出自己新的提議。不過，高層已同意將評估這些計劃，但也表明，關閉德國廠和大規模裁員的可能性仍未排除，下1輪談判預定將在12月9日繼續進行。

福斯要求減薪10％，認為面對中國低價競爭和歐洲汽車需求下滑的局面下，公司需要削減成本並提高利潤，以守住市佔。福斯也威脅要關閉德國廠，這將是公司87年歷史上首次。隨著德國將在2月舉行大選，福斯面臨的麻煩加劇了人們對於德國工業強國地位的擔憂。

工會談判代表格勒格（Thorsten Groeger）表示，將向集體談判委員會建議，當不罷工義務到期時，即12月1日起，呼籲工會成員在福斯工廠進行「警告性罷工」。這事現在正在進行的談判過程中必要的行動，因為現在的情況顯示，立場之間的差異仍大。

12月的罷工將是德國福斯自2018年以來首次大規模罷工，當時有超過5萬名員工走上街頭抗議薪資。最新的行動將是「警告性罷工」，預計持續數小時，然後，工會成員可以投票將罷工升級為24小時或更長時間。

週四（21日）稍早，來自不同城市的超過7000名工人參與了抗議福斯可能關廠的活動，聚集在福斯總部所在地沃佛斯堡（Wolfsburg）舉行集體談判的地點外進行示威。

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