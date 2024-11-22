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矽光子、BBU題材狂燒！證交所：錸德、聯鈞和錸寶等17檔列注意股

2024/11/22 11:02

證交所週四（21日）公布17檔注意股。示意圖。（資料照）證交所週四（21日）公布17檔注意股。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕矽光子、BBU（電池備援電力模組）無疑是近期台股市場最熱門話題，在證交所週四（21日）公告的17檔注意股中，相關題材個股錸德（2349）、錸寶 （8104）和聯鈞（3450）等都入列。

證交所指出，錸德因為11月20日之最近6個營業日之當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率62.67%，且11月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率70.91%，因此被列注意股。

此外，錸寶則是因為最近6個營業日累積收盤價漲幅達30.08%。且11月21日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之18.89 倍。且11月21日之週轉率為75.95%。因此也被列注意股。

聯鈞因最近6個營業日之累積週轉率為113.39% ，且11月21日之週轉率為18.57%，11月20日之最近6個營業日之當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率73.33%，且11月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率74.23%，因此被盯上列入注意股。

其他被證交所列入注意股的還有虹光（2380）、環科（2413）、泰碩（3338）、展達（3447）、力銘（3593）、神達（3706）、日成-KY（4807）、眾達-KY（4997）、興能高（6558）、鋐寶科技（6674）、美德醫療-DR（9103）、泰金寶-DR（9105）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）。

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