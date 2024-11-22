89萬人瘋搶1790張 台灣虎航中籤率0.2％

台虎董事長陳漢銘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）將於29日轉板上市，公開申購昨（21）日下午正式截止，根據統計，3天共有89.25萬人參與申購，在僅釋出1790張，中籤率僅有0.2%。以昨（21）日收盤價72.1元計算，若順利抽中，潛在獲利價差約為3.21萬元。

台虎掀起申購熱潮，於11月19日至21日辦理公開申購，11月25日公開抽籤，每股承銷價40元，公開申購股數1790張，每人限申購1張。

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台灣虎航先前的競價拍賣中，競拍得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的1檔，最高得標價73元，得標總金額超過4.46億元。

台虎前10月累積營收為139.39億元，年增35.7%，前3季EPS已達5.52元，也創下歷史新高。

據指出，台虎日前公布發放年中績效獎金予員工，不少員工也直接將獎金直接拿去認股。市場人士表示，透過員工認股，讓員工不僅能分享公司的盈利，亦能實際參與公司的成長，朝企業永續經營目標邁進，間接激勵員工與公司一起發展，有助於提升公司的整體表現。

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