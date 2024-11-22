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俄烏戰爭升溫！國際油價狂飆至2週高點

2024/11/22 09:12

國際油價週四 （21日） 上漲。（彭博）國際油價週四 （21日） 上漲。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四 （21日） 上漲，來到近2週新高。俄烏戰爭迅速升溫，2國互相發射飛彈，市場擔憂，如果衝突擴大，將影響原油供應。

紐約西德州中級原油1 月交割價上漲 1.35 美元，或 2%，收每桶 70.10 美元。

布蘭特原油期貨1 月交割價上漲 1.42 美元，或 1.95%，收每桶74.23美元。

俄羅斯總統普丁週四表示，俄羅斯使用高超音速中程彈道飛彈，向烏克蘭一處軍事設施發動打擊，並警告西方，俄羅斯可能會打擊任何武器被用於攻擊俄羅斯的國家的軍事設施。

西方國家允許烏克蘭使用其遠程導彈打擊俄羅斯，這使俄烏衝突升級，正在變成一場全球衝突。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）大宗商品分析師Ole Hvalbye表示：「現在市場的焦點已經轉移到對烏克蘭戰爭升級的高度擔憂上。」

俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯的全球第2大原油出口國，因此重大的供應干擾可能影響全球供應。

此外，3位知情人士告訴《路透》，由於全球需求疲軟，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）可能會在12月1日的會議上，再次推遲增產。

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