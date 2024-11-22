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SEC主席宣佈1月離任！加密產業狂歡 比特幣衝上9.9萬美元

2024/11/22 10:48

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。（法新社資料照）美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）週四（21日）聲明表示，將在明年1月20日新政府上台之際卸任，消息一出掀起加密貨幣產業的狂歡，全球最大加密貨幣比特幣更一舉衝上9.9萬美元大關。

綜合外媒報導，詹斯勒表示，SEC是個了不起的機構，感謝總統拜登（Joe Biden）賦予自己這項責任，SEC履行了使命，毫無畏懼、不偏袒地執法，同時也要感謝國會、美國政府的同事，以及全球各地的監管機構。

詹斯勒在2021年由拜登任命擔任SEC主席，在任職期間，針對氣候風險披露、股票交易改革和加密貨幣違法行為採取行動，並對最大的加密貨幣公司包括Coinbase、幣安（Binance）等平台發起高調的執法行動。

詹斯勒離任後，預計將由烏耶達（Mark Uyeda）或皮爾斯（Hester Peirce）其中1名委員擔任代理主席，兩人皆為共和黨員。

對於長久以來期待詹斯勒下台的加密貨幣產業來說，這無疑是一個好消息，即將在明年1月上任的川普政府選出的SEC主席預計可能會進一步放寬監管規範，對加密貨幣產業採取更友善的執法方式。川普在競選期間大力擁抱數位資產，曾放話將在上任的第1天開除詹斯勒，並承諾讓美國成為「地球的加密貨幣之都」。

自川普當選以來，比特幣在短短2週內飆升約40％，今年以來價格以翻倍。週四（21日）比特幣一舉突破9.9萬美元，距離10萬美元大關僅一步之遙，盤中最高來到9萬9027.64美元，連日改寫歷史新高，今（22）日亞洲早盤，比特幣則持續在9.8萬美元左右徘徊。

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