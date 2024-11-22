下市危機還未解除、美超微股價強彈15％ ! 原因曝光

輝達點名美超微是可靠的伙伴之一，消除了先前傳出Blackwell晶片恐轉單的疑慮。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI伺服器大廠美超微（Super Micro）傳出被那斯達克打槍「未遵守上市規則」，下市警報再響起，導致週三股價下跌8%，但隔天股價卻是反轉強彈15%。法人表示，主要是輝達（NVIDIA）在盤後法說會上也點名了美超微是可靠的合作夥伴，這一說法似乎消除了輝達將Blackwell晶片訂單從美超微手中撤走的市場疑慮。

美超微披露，收到那斯達克交易所通知函，內容是「未遵守上市規則」，引發21日股價回落了8.74%、收盤25.80美元。

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正當市場關注美超微下市風險升高之際，輝達在週三盤後法說會上，將美超微、戴爾、鴻海、美光和Vertiv等企業一同列為其可靠的合作夥伴之一。

在輝達力挺之下，美超微週四股價強彈超 15% 至每股29.70美元。

華爾街分析認為，美超微迄今仍未完全擺脫困境，目前仍須面對三大難關，包括利潤惡化、賣空機構興登堡研究襲擊，以及屢屢錯過財報期限。

期權交易顯示，交易員預計該股在未來幾週內將保持波動。

美超微宣布找到新的審計師BDO USA認證後，同時計劃提交最新財報，以使其繼續在那斯達克上市，激勵週二股價暴漲超過30%。

但隔天卻傳出，美超微收到那斯達克交易所通知函，指稱該公司「未遵守上市規則5250（C）（1）」，拒絕了額外時間提交必要報表的請求，導致美超微週三股價重挫8.7%。

業內人士指出，美超微雖然收到那斯達克交易所通知函，但美超微還是有機會提出上訴。而美超微的供應鏈夥伴稱，先前美超微也曾下市過，當時也是貨照出，錢也全準時收回來，因此不會特別擔心。

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