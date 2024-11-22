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年薪300萬起跳、不用大學學歷！數據揭「5大熱門職缺」

2024/11/22 10:32

航空管制員的工作不需要大學學歷，其年薪中位數超過10萬美元。示意圖。（美聯社）航空管制員的工作不需要大學學歷，其年薪中位數超過10萬美元。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，如果你正在尋找高薪、不需要大學學歷，還有強大的保障的工作，或許可以考慮「技工」，研究顯示，隨著熟練工人逐漸離開勞動力市場或是直接退休，還有進入建築、管道和運輸等行業的年輕人越來越少，美國藍領工人正面臨創紀錄的勞動力短缺，專家坦言，美國製造業、航空業和能源業的藍領工作不僅需求量很大，而且提供的薪資不比許多白領職業來得差， 根據線上履歷平台Resume Genius和美國勞工統計局（BLS）的數據，在技工領域中，有5個熱門職缺薪資超過10萬美元（約304.6萬元新台幣），且不需要大學學歷。

《CNBC》報導，首先是「電梯技術員」，他們的工作內容是針對電梯、電扶梯、 電動步道、吊椅或是其他升降機，進行安裝、修理和維護，要成為電梯技術員，必須有高中學歷，還要完成由工會、行業協會或個人承包商補助的學徒計畫，美國大多數州還會要求需要獲得許可證照，並完成額外的在職培訓，其年薪中位數高達10萬2420美元（約311.9萬元新台幣）。

再來是「發電廠操作員」，他們的工作內容是控制發電廠中的鍋爐、渦輪機、發電機和其他系統。 這職位通常只需要高中學歷，但還需要廣泛的在職培訓，也必須獲得美國核能管理委員會的許可證照，其年薪中位數為10萬890美元（約307.3萬元新台幣）。

另外還有「航空管制員」，他們要指揮地面和空中的飛機，並控制跑道和滑行道上的所有地面交通，並向飛行員發出降落和起飛指令。 要成為空中交通管制員，至少需要獲得空中交通學院培訓計劃項目的副學士學位，並完成聯邦航空管理局 （FAA） 學院的培訓，以及其他在職培訓。其年薪中位數為13萬7380美元（約418.4萬元新台幣）。

「核電技術員」年薪中位數為10萬1740美元（約309.9萬元新台幣）。他們工作內容是要和物理學家、工程師和其他科學家一起從事核能生產、操作和維護核子測試設備，也可能需要測試水、土壤和空氣樣本中的放射性汙染。要成為核電技術員，必須擁有核科學或核子相關技術的副學士學位。還需要廣泛的在職訓練。

最後是「警員和警探的第一線主管」，他們工作是負責監督和管理警員，以及日程管理、訓練人員和協調調查。第一線主管經常需要當官員和高級官員之間的聯絡人，整理事情順序和保持良好溝通，這工作僅需要高中學歷和該領域的工作經驗，一些雇主可能會要求刑事司法副學士學位或學士學位。年薪中位數為10萬1750美元（約309.9萬元新台幣）。

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