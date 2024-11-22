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貿易緊張局勢加劇 中企急存美元

2024/11/22 10:02

由於貿易緊張局勢可能會導致匯率波動，中企正儲備更多的美元。（路透資料照）由於貿易緊張局勢可能會導致匯率波動，中企正儲備更多的美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於貿易緊張局勢可能會擾亂匯率，中國企業現在正儲備更多的美元，以人民幣定價合約，並開放進口，以降低貨幣匯率帶來的風險。

《路透》報導，這一趨勢表明，出口商正在為貿易向亞洲、拉丁美洲和非洲的長期轉變做好準備，防範潛在的匯率波動，就像準總統川普（Donald Trump）第1個任期期間出現的情況一樣。自11月5日美國大選以來的幾週內，現貨市場已經將美元兌人民幣匯率推高了約2％，也加劇了企業的焦慮。

中國風險管理顧問表示，持有離岸美元的意願明顯上升。江蘇省東部1家企業年出口額達3億美元（約新台幣97.8億元），該企業希望獲得幫助，以保護5％的利潤率免受貨幣風險影響，因為企業還必須面對川普對中國商品課徵60％關稅的影響。

目前，大多數公司都能保留出口的美元收入，如果可以的話，將把這些資產留在海外。央行數據顯示，截至10月底的12個月內，在岸外幣存款成長6.6％，達到8365億美元（約新台幣27.2兆元）。分析師平均預測，到明年底，人民幣兌美元匯率將從目前的7.24左右跌至7.3。

礦產出口商浙商中拓金融市場業務部總經理劉楊表示，美國和中國之間的利差比較大，並將持續較長一段時間，因此持有美元資產對中國出口商來說，是很自然的一件事。

持有美元一直是致勝策略，由於美國利率高、中國利率下降，美元一直保持強勢。在川普首屆任期的貿易動盪下，中企正在為即將到來的波動作好準備。以先前經驗來看，人民幣在前18個月內升了10％，然後在關稅和疫情衝擊下，貶了約12％。

這些經驗讓中國做好更充足的準備，並且已開始重塑全球貿易，並進入金融市場，特別是外匯市場。花旗（Citi）駐新加坡亞太區貨幣交易主管史瓦米（Nathan Swami）指出，從長遠來看，高關稅制度也可能改變貨幣對沖流動的構成，長年以來，人民幣在全球支付和貿易中的佔額持續成長，其中一些新貿易可能不是以美元計價，進而改變了貨幣對沖的需求。

全球銀行資訊網SWIFT數據顯示，截至10月底，人民幣在全球貿易資金的佔比為5.77％，僅次於美國位居第2，而2020年的比例約2％。海關數據則顯示，近年來，中國對美出口佔額穩定下降，對東南亞、印度和墨西哥則不斷增加。

儘管大多數企業不夠靈活，無法有效降低風險，但出口商正從貨幣貶值中受惠，因為相對弱的貨幣提升了全球競爭力，同時美元兌換成人民幣時利潤提升。顧問們則表示，這種背景使得對沖成為首要考量因素。

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