晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股拋售潮將至！專家警告「3指標」觸動警戒線

2024/11/22 13:05

專家表示，若S&P 500跌破5650點，市場將出現拋售。（美聯社）專家表示，若S&P 500跌破5650點，市場將出現拋售。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然S&P 500和納斯達克100都在11月創下了歷史新高，但市場缺乏上漲支撐表態，痛苦的逆轉可能指日可待，StockCharts.com首席市場策略師Dave Keller表示，從累積漲跌線、股票高於50天移動平均線與看漲百分比等3個指標短線偏弱來看，若S&P 500跌破5650點，市場將出現拋售。

CNBC報導，Kelle指出，儘管標普500指數已升至6000點以上，但大多數的成分股實際上在11月都創下了較低的高點，這意味著指數上漲，是大型特定成長股票造成。

他進一步分析，就累積漲跌線來看，S&P 500自10月中旬以來，漲跌線一直呈走低趨勢，這告訴我們，隨著時間的推移，收盤價持續走低的股票，多於收盤價走高的股票。

大約55%的S&P 500成員目前高於他們的50天移動平均線，這比9月底的約82%有所下降。

另從看漲百分比指數來看，過去6週，大約20%的S&P 500成員已經出現賣出信號，不過，就長期廣度衡量標準仍處於不錯的狀態，該指標顯示了高於200天與50天移動平均線的股票百分比。大約70%的S&P 500成員都在200天移動平均線之上，而且這個數據在2024年之前一直相當穩定，因此，市場上升趨勢肯定得到了長期廣度指標的支持。

不過，需關注的是指標在長線表現強勁，但在短線卻呈現較弱格局，Keller認為，這歸結為風險管理，此時我們同意重新評估多頭部位。標普500指數繼續創下更高的低點，但跌破5850點將打破自8月以來一直走升的模式，不過，我認為，最重要的潛在支撐點是5650點，一旦跌破此關卡，意味著指數將持續下探更低，此時就要重新審視看漲論點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財