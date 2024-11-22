美股拋售潮將至！專家警告「3指標」觸動警戒線

專家表示，若S&P 500跌破5650點，市場將出現拋售。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然S&P 500和納斯達克100都在11月創下了歷史新高，但市場缺乏上漲支撐表態，痛苦的逆轉可能指日可待，StockCharts.com首席市場策略師Dave Keller表示，從累積漲跌線、股票高於50天移動平均線與看漲百分比等3個指標短線偏弱來看，若S&P 500跌破5650點，市場將出現拋售。

CNBC報導，Kelle指出，儘管標普500指數已升至6000點以上，但大多數的成分股實際上在11月都創下了較低的高點，這意味著指數上漲，是大型特定成長股票造成。

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他進一步分析，就累積漲跌線來看，S&P 500自10月中旬以來，漲跌線一直呈走低趨勢，這告訴我們，隨著時間的推移，收盤價持續走低的股票，多於收盤價走高的股票。

大約55%的S&P 500成員目前高於他們的50天移動平均線，這比9月底的約82%有所下降。

另從看漲百分比指數來看，過去6週，大約20%的S&P 500成員已經出現賣出信號，不過，就長期廣度衡量標準仍處於不錯的狀態，該指標顯示了高於200天與50天移動平均線的股票百分比。大約70%的S&P 500成員都在200天移動平均線之上，而且這個數據在2024年之前一直相當穩定，因此，市場上升趨勢肯定得到了長期廣度指標的支持。

不過，需關注的是指標在長線表現強勁，但在短線卻呈現較弱格局，Keller認為，這歸結為風險管理，此時我們同意重新評估多頭部位。標普500指數繼續創下更高的低點，但跌破5850點將打破自8月以來一直走升的模式，不過，我認為，最重要的潛在支撐點是5650點，一旦跌破此關卡，意味著指數將持續下探更低，此時就要重新審視看漲論點。

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