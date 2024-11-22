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太瘋狂！比特幣直奔9.8萬美元 兩週暴漲逾40％

2024/11/22 05:54

首次上稿 11-21 23:39
更新時間 11-22 05:54

比特幣21日一度突破9萬8000美元。（路透）比特幣21日一度突破9萬8000美元。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普的支持點燃市場對加密貨幣的熱情，比特幣21日一度突破9萬8000美元，自美國總統大選以來，比特幣頻頻刷新歷史新高，兩週內累計上漲超過40%。

由於美國總統當選人川普（Donald Trump）非常支持加幣貨幣，川普在競選期間高調支持加密貨幣，誓言要將美國打造成「全球加密貨幣之都」，並打算建立「國家比特幣儲備」，讓美國在數位金融領域居於領導地位。

近日更傳出川普的團隊正在與數位資產產業討論，是否在白宮設立1個專門負責加密貨幣政策的新職位。

川普的支持點燃市場對加密貨幣的熱情，推升比特幣價格，21日短暫突破9萬8000美元大關，最高觸及9萬8349.33美元，再度刷新紀錄。自美國總統大選以來，比特幣頻頻刷新歷史新高，兩週內累計上漲超過40%。

台北時間11月21日晚間10點33分，比特幣報9萬7188.61美元，過去24小時上漲2.67%。

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