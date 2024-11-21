台史雙邊貿易5年成長16％ 郭智輝：助史國建立數位商務

經濟部長郭智輝表示，台灣將協助史瓦帝尼建立數位商務平台。（貿易署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部貿易署指出，近5年來我國與史瓦帝尼雙邊貿易額成長16.6%，今（21日）召開第26屆台史經技合作會議，聚焦在科學園區、數位商務、碳權等範疇。經濟部長郭智輝表示，台灣將協助史國建立數位商務平台，以及改善科學園區窗口服務。

台史經技合作會議以視訊方式召開，由經濟部長郭智輝與史瓦帝尼經濟企畫暨發展部長吉納（Thambo Gina）共同主持，聚焦數位商務、科學園區、會展、紡織、標準檢驗、碳權能力等議題。

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經濟部貿易署指出，自2018年台史經濟合作協定生效後，雙邊貿易額自2017年至2023年成長16.6%，我國自史國進口額大幅成長逾17倍。

貿易署說，史國近幾年來台參加我國際專業展，展出的蜂蜜、辣椒醬、精油及馬魯拉果油等產品都頗受市場歡迎。

郭智輝表示，我方將協助史國建立數位商務平台、升級科學園區單一窗口服務，並歡迎史國再次組團來台參展考察。

吉納表示，感謝台灣長久以來協助史國發展，並支持史國婦女賦權創業，已改善許多微中小型企業運營情形。史國希望成為非洲在2030年實現水力發電，將繼續透過台史雙邊公私部門合作，發展誠摯的夥伴關係。

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