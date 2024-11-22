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宏國央行1張圖曝與中建交慘況 香蕉、咖啡、蝦出口全雪崩

2024/11/22 05:53

首次上稿 11-21 23:50<br>更新時間 11-22 05:53

宏都拉斯香蕉輸中卡關，導致前三季出口大暴跌。（示意圖，法新社）宏都拉斯香蕉輸中卡關，導致前三季出口大暴跌。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯央行20日公布最新貿易概況，前三季貿易逆差高達61.931 億美元（約台幣2012億），年增6.43億美元（約台幣209億），其中對亞洲貿易逆差增加3.231億美元（約台幣105億），主要對中進口大幅攀升。在中國買的少及台灣在台宏外交生變後採購量縮減之下，導致白蝦、香蕉及咖啡出口大暴跌，分別年減36.5%、115%、170%。

宏國前三季咖啡、香蕉、棕櫚油、白蝦出口明顯衰退。（圖取自宏國央行）宏國前三季咖啡、香蕉、棕櫚油、白蝦出口明顯衰退。（圖取自宏國央行）

宏國央行數據顯示，2024年前三季宏國貿易逆差為61.931億美元，較去年增加6.43億美元，年增11.6%，造成貿易逆差的原因是與前一年相比，出口下滑和進口增加。

以出口而言，宏都拉斯前三季出口總額為85.809億美元（約台幣2788億），年減4.1%；進口額為147.74億美元（約台幣4801億），比去年增加1.9%。

就區域觀察，北美為宏國主要市場，占出口總額的 57.4%，占進口額的40%，宏國對北美貿易逆差為9.841億美元（約台幣320億）；宏國與中美洲的貿易逆差為12.329億美元（約台幣400億），較2023年增加2890萬美元（約台幣9.3億）。

值得注意的是，今年前三季宏國對亞洲的貿易逆差高達29.534億美元（約台幣960億），主要原因就是從中國進口增加，特別是摩托車、水泥和電氣設備，貿易逆差增加3.231億美元。

宏都拉斯咖啡出口大幅衰退。（示意圖，路透）宏都拉斯咖啡出口大幅衰退。（示意圖，路透）

由於中國買的少及台灣採購量縮減，使得宏國前三季白蝦出口大跌36.5%，香蕉出口也因中國要求保證產量，蕉農礙於當地可能出現天災、引發水患，難以滿足中方要求，以致無法與中國簽約，導致香蕉出口重摔115.2%。

宏國香蕉生產者協會主席德拉斯（Sandra Deras）此前曾說，中國要求提供香蕉生產保證才會採購，但該國蘇拉河谷因缺乏基礎建設設施，恐出現水患，進而衝擊香蕉種植區，造成當地蕉農無法做出承諾，阻礙香蕉輸中。

至於宏國對歐洲貿易順差為2800萬美元（約台幣9.1億），比去年同期縮水2.036億美元（約台幣66億），順差縮減歸因於咖啡及棕櫚油出口下滑所致。

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