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台味征服泰胃！鳳梨酥、珍奶進駐泰國台灣形象展

2024/11/21 19:55

泰國台灣形象展首度設立Taiwan Select專區。（記者林菁樺攝）泰國台灣形象展首度設立Taiwan Select專區。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／曼谷報導〕台味征服泰胃!經濟部推動「台灣精選（Taiwan Select）」品牌共同行銷，經濟部貿易署長江文若表示，泰國台灣形象展首度設立Taiwan Select專區，讓台泰用美食交流。貿協指出，在上百項的台灣精選產品當中，帶來深受泰國歡迎的鳳梨酥、珍珠奶茶、麻糬與綠色乖乖等，將台灣食品推到海外市場。

江文若指出，台灣目前推動半導體、人工智慧、軍工、安控、下一代通訊等五大產業，也希望台灣和泰國在智慧醫療、綠色和減碳與美食等三大領域加深合作。

貿協表示，經濟部長郭智輝盼用「台灣精選」品牌推廣台灣食品，今年8月底起在馬來西亞AEON超市3家門市，設立Taiwan Select專區，上架知名的台灣品牌食品。

貿協今年6月就在泰國的食品展蒐集買主意見，這回首度在形象展以專區亮相，帶來泰國人偏好的口味零食，如珍奶口味的爆米花、麻糬等30項商品，當地買主若有意可協助與台灣業者接洽。

Taiwan Select專區結合奉茶文化，以一杯冷泡茶的時間，向買主介紹我國食品，貿協還帶來台灣國民零嘴乖乖、聯華食品蚵仔煎洋芋片、宏亞新貴派、義美小泡芙等。

貿協也不諱言，台灣食品業者要進軍泰國市場需要更多努力，會有約15到20%不等的關稅需要克服。未來貿協會有一系列活動配合經濟部海外拓銷，例如到日本會選擇適合銀髮族、便利的商品，持續壯大台灣精選食品。

Taiwan Select專區結合奉茶文化，介紹我國食品。（記者林菁樺攝）Taiwan Select專區結合奉茶文化，介紹我國食品。（記者林菁樺攝）

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