記過免職考績會15分鐘前才通知謝宜容？勞動部：非事實

謝宜容考績會15分鐘前才被通知? 勞動部：非事實。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署員工霸凌案，勞動部昨日傍晚召開考績會，決議因霸凌事由，將北分署署長謝宜容記兩大過並「免職」，但外傳考績會15分鐘前才通知謝宜容參加，質疑未來勞動部可能敗訴「翻盤」，對此，勞動部表示不可能、「非事實」。

北分署長謝宜容遭記2大過免職。（圖翻攝自勞發署北基宜花金馬分署官網）

勞動部長何佩珊20日赴立院備詢，因立委砲火猛烈，原本堅持須完成行政程序，才宣布懲處結果的何佩珊，下午即表達「記過調職」的態度，但晚間勞動部考績會結果出爐，卻是謝宜容記兩大過免職。

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但今日遭網路爆料，考績會在15分鐘前才通知謝宜容出席，認為未來謝宜容想翻盤若提出行政訴訟，勞動部很可能會敗訴。

對此，勞動部表示，這個爆料「非事實」，都是依照程序進行，15分鐘怎麼能讓當事人有時間出席？強調雖然昨日謝宜容沒有親自出席考績會，但還是會給當事人書面或當面陳述事實的機會。

勞動部指出，雖然考績法規定，「處分前應給予當事人陳述及申辯之機會」，但如果當事人不出席或不申辯，考績會還是會照開。

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