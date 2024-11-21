晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》容逸燊：指數若壓縮在22500至23000 避開權值股

2024/11/21 17:27

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總容逸燊 

加權指數今天下跌132點，成交量3540億，守住2萬2500的關卡，今天清晨輝達公布財報，第三季成績單在資料中心以及整體營收部分，表現都不錯，資料中心部分年增112%，整體EPS年增94%，調整後的EPS也有0.81元，年增101%。

不過，在公布下一季的營收上，市場仍然是有些不太滿意，下一季的營收預期年增70%，看起來是有些趨緩，由於市場上期待輝達考滿分，非常高標準的期待落空，所以造成今天早盤輝達的股價呈現5%到6%跌幅，不過在稍晚的時間跌幅收到1%，後續持續觀察今天晚上的美股輝達的表現如何，未來如果可以順利的收在平盤之上，我認為財報對於半導體這一股影響，就已經告一段落了，包括台積電ADR昨天也是收了一個下影線，只是近期因為美元太過於強勢，所以外資持續在亞股提款，尤其漲最多的台股被提款最兇，所以指數在高檔區暫時出現一些壓力。

我們看到台股雖然在外資的賣超之下，指數受到壓抑，包括台積電、廣達、鴻海都是呈現高檔賣超，但是低檔仍然有政府基金幫忙護盤，內資是轉往中小型股去做季底作帳，尤其在OTC指數也在續漲，即將要往月線的壓力去做挑戰。

今天盤面上多檔漲停都是跟電池備援系統相關的股票，包括像加百裕、長園科、興能高以及天宇的部分都拉出了漲停，另外在處置股的順達，漲幅也有在8%之上，順達也是拉出的漲停，所以可以看到近期內資比較青睞的題材在電池備援這一塊，另外可以注意到的方向就是，投信即將要進入到季底的一個結帳以及作帳，因為近期在科技股部分，電子股比較遭受到外資的壓力，所以投信如果作帳的話，拉抬一些傳產的股票，以及在集團股的股票，會比較容易有所表現。

近期我們看到像海運的運價持續往上漲，也帶動航空股的部分，華航以及長榮航最近投信也是呈現大買。

另外還有像車用的部分，也有開始復甦的跡象，所以建議大家，如果指數持續壓縮在2萬2500到2萬3000這個區間的話，權值股就盡量先避開，往一些中小型股或是內資股為主，現在控盤的角度來說，採取一個低檔支撐護盤，但是並不會往上拉抬的動作，因為外資要在台股提款，所以並不會把指數拉抬上去，讓外資去做高買，反而是美元指數如果未來有機會走弱，外資會再回流到台股市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財