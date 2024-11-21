名師解盤》容逸燊：指數若壓縮在22500至23000 避開權值股

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總容逸燊

加權指數今天下跌132點，成交量3540億，守住2萬2500的關卡，今天清晨輝達公布財報，第三季成績單在資料中心以及整體營收部分，表現都不錯，資料中心部分年增112%，整體EPS年增94%，調整後的EPS也有0.81元，年增101%。

不過，在公布下一季的營收上，市場仍然是有些不太滿意，下一季的營收預期年增70%，看起來是有些趨緩，由於市場上期待輝達考滿分，非常高標準的期待落空，所以造成今天早盤輝達的股價呈現5%到6%跌幅，不過在稍晚的時間跌幅收到1%，後續持續觀察今天晚上的美股輝達的表現如何，未來如果可以順利的收在平盤之上，我認為財報對於半導體這一股影響，就已經告一段落了，包括台積電ADR昨天也是收了一個下影線，只是近期因為美元太過於強勢，所以外資持續在亞股提款，尤其漲最多的台股被提款最兇，所以指數在高檔區暫時出現一些壓力。

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我們看到台股雖然在外資的賣超之下，指數受到壓抑，包括台積電、廣達、鴻海都是呈現高檔賣超，但是低檔仍然有政府基金幫忙護盤，內資是轉往中小型股去做季底作帳，尤其在OTC指數也在續漲，即將要往月線的壓力去做挑戰。

今天盤面上多檔漲停都是跟電池備援系統相關的股票，包括像加百裕、長園科、興能高以及天宇的部分都拉出了漲停，另外在處置股的順達，漲幅也有在8%之上，順達也是拉出的漲停，所以可以看到近期內資比較青睞的題材在電池備援這一塊，另外可以注意到的方向就是，投信即將要進入到季底的一個結帳以及作帳，因為近期在科技股部分，電子股比較遭受到外資的壓力，所以投信如果作帳的話，拉抬一些傳產的股票，以及在集團股的股票，會比較容易有所表現。

近期我們看到像海運的運價持續往上漲，也帶動航空股的部分，華航以及長榮航最近投信也是呈現大買。

另外還有像車用的部分，也有開始復甦的跡象，所以建議大家，如果指數持續壓縮在2萬2500到2萬3000這個區間的話，權值股就盡量先避開，往一些中小型股或是內資股為主，現在控盤的角度來說，採取一個低檔支撐護盤，但是並不會往上拉抬的動作，因為外資要在台股提款，所以並不會把指數拉抬上去，讓外資去做高買，反而是美元指數如果未來有機會走弱，外資會再回流到台股市場。

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