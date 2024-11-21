遭批房市管制破口 裕融：土建融案件占台灣總資產餘額僅3％

融資租賃業者遭批為房市管制破口，裕融表示，目前承作土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%。 （取自裕融官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕中租-KY、裕融、和潤等融資租賃業者遭批為房市管制破口，裕融（9941）企業總經理闕源龍今天在法說會上表示，裕融目前承作土建融案件的資產餘額，僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%。

闕源龍指出，近期社會輿論關注融資租賃業放款給建商的問題，並認為這可能會成為不動產信用管制政策的破口，裕融及其子公司在進行企業金融業務放款時，主要在支持中小企業經營，部份中小企業自身還款能力不夠穩定 ，或是信用條件不佳等因素，較不易取得銀行資金申請。

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裕融辦理的各項融資租賃業務，均以合法合規為首要條件，不僅承作利率符合民法規範，並且嚴格遵守央行信用管制和主管機關關於不動產授信的相關規定，恪守租賃公會的自律規範。同時注重客戶產業的多元與分散，涵蓋商用車輛、重型機具、醫療設備、零售批發等領域，其中土建融案件的資產餘額更僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%，內部會積極關注監管政策動態，並根據政策變化及時作出調整。

闕源龍指出，今年以來，租賃業面臨諸多挑戰，包括自律公約的規範、台灣資金成本上升，以及中國政經環境日益嚴峻等問題，裕融自去年第3季即加強資產品質的管控，呆帳實際損失金額逐季下降。消金整體成長動能衰退，資產餘額呈現下滑走勢，預期後續幾季仍將呈現下滑走勢，但整體下滑幅度會控制在個位數以下；企金業務台灣市場則維持持續成長動能，延滯率及新增呆帳控制良好。

在東南亞市場，菲律賓通過業務轉型，專注於醫療事業發展，資產品質保持良好，獲利穩健；馬來西亞今年5月正式開幕的分公司已穩步推進業務，團隊建設逐漸成熟。

能源部分已完成光電、儲能各100MW案場建置，光電對未來售電市場樂觀看待，儲能供給和需求需看政府政策，現階段比較辛苦，因為供給和需求控制得不是很好，價格沒有想像的好，未來都是不錯的發展。

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