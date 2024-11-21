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台積電太強！外媒曝美國有擔憂卻別無選擇

2024/11/21 16:20

美國半導體產業協會（SIA）稱，台灣擁有約92%的最先進晶圓產能。（彭博資料照）美國半導體產業協會（SIA）稱，台灣擁有約92%的最先進晶圓產能。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）為全球晶圓代工龍頭，作為全球最大、最先進的半導體生產商，外媒直言，儘管美國對台積電有地緣政治風險的擔憂，但美國卻別無選擇，只能向台積電購買產品，且台積電與三星（Samsung）、英特爾（Intel）在技術上有一段差距。

《The Motley Fool》報導，台積電位於處於地緣政治敏感中心的台灣，由於中國長期聲稱台灣是其領土一部分，報導直言，如今這場爭端若發生，恐影響到全球，因為大約3分之2的晶片生產都在台灣進行。

台積電將在亞利桑那州設廠，但該廠的產能不到台積電總產量的4%，這意味台積電無法安撫「希望讓美國恢復晶圓製造榮景」的想法。

根據美國半導體產業協會（SIA）1項數據顯示，2020年美國晶片製造僅占12%，低於1990年的40%左右。

報導提到，即使台灣身處地緣政治前線，美國對台積電也有政治擔憂，但美國仍可能會持續向台積電購買產品，因為美國並無其他選擇。

SIA稱，台灣擁有約92%的最先進晶圓產能，因此也代表著，若美國不向台灣購買，就意味著美國在技術上的落後。報導指出，市場上雖然還有三星（Samsung）或英特爾（Intel）可以選擇，但技術上仍有一段差距。

另一方面，台積電在營收及利潤持續成長的狀況下，本益比低於其3大客戶蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及博通（Broadcom），雖然有一點風險，但該股票仍對一些投資者有吸引力。

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