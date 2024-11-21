馬斯克Neuralink 獲加拿大批准進行腦晶片試驗

馬斯克創辦的Neuralink獲加拿大核准進行人體試驗。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的腦機介面公司「Neuralink」獲得加拿大監管機構批准，可在加拿大進行晶片植入大腦的人體臨床試驗。

綜合媒體報導，Neuralink週四（21日）稍早在社交平台X發文表示，加拿大衛生部已批准Neuralink在加拿大的第一個臨床試驗，同時也宣布正式啟動臨床試驗患者的招募，因頸部脊髓損傷或肌萎縮側索硬化症（ALS）而癱瘓的患者，都可能有資格參加Neuralink的人體試驗。

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報導指出，加拿大大學健康網路醫院（UHN）旗下的多倫多西區醫院（Toronto Western Hospital），將成為Neuralink的第一個非美國試驗地點。

UHN執行長史密斯（Kevin Smith）證實上述報導，稱UHN將是Neuralink在加拿大「第一個和唯一的」試驗地點，但並未透露試驗時間。

Neuralink獲加拿大批准進行腦晶片試驗消息一出，引發網友熱議。有網友表示，「對加拿大人來說真是個好消息！」、「這是一件大事」、「哇！加拿大終於做了一些有趣且創新的事情。」、「對於（神經）技術來說，這是令人興奮的一步，更重要的是，對於人類來說，這可能會有所幫助。恭喜加拿大和 Neuralink！」、「良好的開端，希望未來幾個月能擴及更多國家」等。

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