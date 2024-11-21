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焦點股》三集瑞-KY：AI伺服器 需求增溫

2024/11/21 11:05

三集瑞-KY董事長林伙利日前表示，三集瑞電感產品長期與GPU大廠合作，其中，TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證。（記者張慧雯攝）三集瑞-KY董事長林伙利日前表示，三集瑞電感產品長期與GPU大廠合作，其中，TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受AI伺服器及車用電感市場需求增溫，電感元件供應商三集瑞-KY（6862）今日股價開低走高，不到10:30直奔漲停168.5元，截至10:53分為止，股價上漲12.5元、暫報166元；三集瑞前三季每股稅後盈餘（EPS）來到8.5元，法人推估今年獲利有機會挑戰一個股本以上。

三集瑞-KY是國內電感元件供應商，去年EPS來到9.02元，今年前三季EPS已達8.5元。三集瑞-KY董事長林伙利日前也表示，三集瑞電感產品長期與GPU大廠合作，其中，TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包含了AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等產品；同時，近年來主攻車用、伺服器、AI PC電感元件，AI產品佔營收比重上半年已達15%，未來朝兩成目標前進，將成為2024-2025年成長動能。

法人分析，三集瑞-KY產線自動化程度高，且產品六成以上為高階客製化產品，毛利率都在四成以上優於同業，獲利表現良好，雖然外資連11日賣超約250張，但股價逢低仍可分批布局。

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