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輝達財報亮眼股價不漲反跌 陸行之嘆：投資人像被餵毒

2024/11/21 11:39

輝達（Nvidia）週三（20日）盤後公布 2025會計年度第3季財報。（示意圖，彭博）輝達（Nvidia）週三（20日）盤後公布 2025會計年度第3季財報。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）週三 （20日）盤後發布財報，在強勁的人工智慧 （AI） 需求帶動下，輝達第3季營收與獲利均超預期，第4季財測也大致符合期望，然而相關數據仍未能滿足市場期待，導致輝達盤後股價一度重挫逾5%。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為分析師和投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有10個百分點的跳動就不夠興奮，感嘆現在的公司越來越難為。

陸行之今（21日）稍早在臉書發文，分享在輝達財報後，分析師及投資人會關注的6個重點，分別如下。

第一，輝達公布第3季營收季增17%、年增94%，明顯高於之前的6%-10%季增指引及分析師預期的11%季增，及年增83%。

第二，輝達公布第4季營收指引季增5%-9%，年增70%達375億美元加減2%，高於彭博社分析師預期的季增6%，年增68%達371億美元。

第三，輝達公布第3季EPS為0.78美元，高於彭博社分析師預期的0.72，根據各項指引來測算，第4季EPS為0.76美元-0.78美元，跟彭博社分析師預期的0.8美元差距不大。

第四，輝達公布第3季庫存月數為2.57，季減4%，年減15%，表示客戶需求還算穩定，公司也說在2025年的未來幾個季度，新產品Blackwell還是短缺。

第五，輝達第3季數據中心營收季增17%，跟整體公司的季增相同，數據中心營收占比約88%，與前2季差距不大。

第六，陸行之表示，感覺分析師和投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有個10百分點跳動就不夠興奮，感嘆公司越來越難為了。

其次就是超微（AMD），公司第3季數據中心營收為35.5億美元，季增25%，優於輝達17% （307億美元），另AMD第4季總營收季增指引也優於輝達，雖然數據中心營收占比不是一個數量級別的，但陸行之認為，輝達/整體AI晶片訂單應該還不到台積電營收的15%/20%。但台積電還是要看整體半導體產業的需求變化，不知2者何時才會脫鉤，陸行之擔憂，以後AI熱潮過了之後，會把台積電拖下水。

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