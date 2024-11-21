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傳創辦家族擬籌資將公司私有化 Seven & i股價創歷史新高

2024/11/21 10:05

傳伊藤家族擬籌資將Seven & i私有化。（示意圖，歐新社）傳伊藤家族擬籌資將Seven & i私有化。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」的創辦家族、同時也是Seven & i最大股東伊藤家族傳出，正尋求向日本3大銀行和美國大型金融機構籌措超過8兆日圓資金（約新台幣1.68兆元），目標在本財年結束前將Seven & i私有化。消息一出，引發外界關注，也刺激Seven & i週三（20日）盤中股價大漲11%，創公司掛牌上市來歷史新高紀錄。

綜合媒體報導，為對抗加拿大商Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購邀約，伊藤家族與其他出資夥伴已成立1家特殊目的公司，計劃從日本3大銀行和美國大型金融機構籌措超過8兆日圓資金，對Seven & i股票進行公開收購（TOB），目標在本財年結束前，將Seven & i私有化。

消息一出，引發外界關注，也刺激Seven & i週三（20日）股價盤中一度大漲11%，最高觸及2703日圓，創公司掛牌上市來歷史新高紀錄。

對於上述報導，Seven & i則回應表示，不清楚伊藤家族私有化公司傳聞的來源，公司暫未有消息公布。

截至台比時間21日早上9點40分左右，Seven & i股價暫報2595日圓，跌幅0.077%。

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