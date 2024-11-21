那斯達克交易所：美超微未遵守上市規則

美超微收到那斯達克通知「未遵守上市規則」通知函。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《wccftech》報導，AI 伺服器大廠美超微（Super Micro）19日收到那斯達克交易所通知函，稱美超微「未遵守上市規則5250（C）（1） 」。

美超微表示，這封信不會立即影響公司普通股在那斯達克市場的上市或交易。但受此消息打擊，美超微 （SMCI-US）昨（21）股價回落了8.74%、收盤25.80美元。

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據報導，這封通知函內容指稱，美超微不符合那斯達克上市規則5250（c）（1）條，因遲交截至2024年9 月30日期間的10-Q季報，以及繼續遲交截至2024 年6月30日期間的10-K年報。

《wccftech》指出，美超微還有機會向那斯達克提出上訴；同時，該股票將繼續交易。

美超微因財報繳交持續遞延，加上先前委任的安永會計師事務所 （Ernst & Young） 請職，導致股價持續慘崩。美超微在18日盤後宣布，任命BDO USA為新獨立會計師，取代10月辭職的安永，並向那斯達克交易所提交合規計畫，尋求更多時間來遵守上市規則。

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