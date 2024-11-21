傳川普考慮在白宮設加密貨幣官員 比特幣首度站上9.5萬美元

知情人士表示，川普考慮在白宮設立1個專門負責加密貨幣政策的新職位。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國總統當選人川普（Donald Trump）的團隊正在與數位資產產業討論是否在白宮設立1個專門負責加密貨幣政策的新職位。

《彭博》報導，知情人士表示，川普的團隊正在審查擔任這一職務的候選人，如果確定創建，這將會是史上第1個專門針對加密貨幣的白宮職位，顯示出新興產業在即將上任的政府中所發揮的影響力。

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根據CoinDesk數據，全球最大加密貨幣比特幣在今（21）日亞洲早盤衝上9萬5000.08美元，再度改寫新高，隨後小幅回落，持續在9.4萬美元附近徘徊。

知情人士表示，目前仍不清楚川普團隊是否會設立1個白宮資深職位或「加密貨幣沙皇」。不過，知情人士稱，加密貨幣產業的倡議者正在推動新角色與川普建立直接的聯繫。針對報導，川普團隊沒有回應。

川普在競選過程中大力擁抱加密產業，誓言要解雇嚴厲打擊數位資產行業的現任證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler），並縮減了監管、成立新的加密貨幣總統顧問委員會。幾名知情人士透露，加密貨幣倡導者目前正在爭奪席次。

川普在夏季多次會見比特幣挖礦公司和加密貨幣交易所的高層，並在7月的比特幣會議上發表演說。知情人士表示，有關加密貨幣角色的討論包括領導一小批工作人員，並充當國會、白宮和對加密貨幣有管轄權的各監管機構之間的聯絡人。

最近幾天加密貨幣盟友接連前往佛羅里達州海湖莊園，川普團隊正在那裏舉行人事討論並面試潛在候選人。據知情人士透露，Coinbase和幣安（Binance）美國前高層、同時也是SEC潛在候選人的布魯克斯（Brian Brooks）週二（19日）會見了川普；Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）據稱也在本週與川普進行了對談。

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