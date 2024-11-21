印度富豪阿達尼在美被起訴 公司股價暴跌20％

印度阿達尼集團（Adani Group）董事長高塔姆．阿達尼（Gautam Adani）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國檢察官週三（20日）表示，印度阿達尼集團（Adani Group）的富豪董事長高塔姆．阿達尼（Gautam Adani）因涉及參與價值數十億美元的詐欺、行賄計劃，在紐約被起訴。

《路透》報導，當局表示，阿達尼和包括他的姪子薩加爾．阿達尼（Sagar Adani）在內的其他7名被告，向印度政府行賄約2.65億美元（約新台幣86.4億元），以獲得可能在未來20年創造20億美元（約新台幣652.2億元）利潤的合約，開發印度最大的太陽能發電廠計劃。

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檢察官表示，阿達尼家族和阿達尼綠能公司（Adani Green Energy）的另1名高層、前執行長賈恩（Vneet Jaain）透過向貸方和投資人隱匿腐敗行為，籌集超過30億美元（約新台幣977.4億元）的貸款和債券。

據報高塔姆、薩加爾和賈恩3人被控涉及證券詐欺、電匯詐欺共謀，另外阿達尼家族也因為美國證券交易委員會（SEC）的民事案件受到指控。其他5名被告被指控違反美國《海外反腐敗法》，其中4人被控妨礙司法公正。

布魯克林檢察官皮斯（Breon Peace）的發言人表示，沒有被告被拘留，據報，阿達尼人還在印度。檢察官稱，除了1名被告是法國、澳洲公民之外，其餘被告皆為印度公民。法庭紀錄顯示，法官已向高塔姆、薩加爾發出逮捕令，預計將交由外國執法部門處理。

起訴消息傳出後，阿達尼集團的美元債券在週四（21日）亞洲早盤大幅下跌，2027年8月到期的阿達尼港和經濟特區債券兌美元匯率跌超過5美分；2030年到期的阿達尼電力孟買債券跌近8美分；阿達尼運輸的美元債券也跌超過5美分。這是2023年2月，阿達尼集團被做空機構狙擊以來最大跌幅。

阿達尼集團股價週四（21日）開盤後狂瀉，阿達尼企業重挫20％、阿達尼港跌15％、阿達尼綠色能源跌19％、阿達尼能源解決方案大跌20％、阿達尼電力跌16％、阿達尼道達爾天然氣跌15％；阿達尼旗下各公司股價崩潰，也拖累投資人，阿達尼企業第4大股東GQG Partners股價暴跌25％，盤中寫下2021年10月上市以來最大單日跌幅。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），現年62歲的阿達尼淨資產855億美元（約新台幣2.78兆元），排名全球第18大富豪。阿達尼過去曾登上印度首富的寶座，在全球富豪排行榜上最高來到第2名，是亞洲首位擠進前3名的億萬富豪。

高塔姆在1988年創立了阿達尼集團，最早是1家大宗商品貿易公司，隨後拓展成包括機場、航運港口、發電、能源運輸、採礦公司的商業帝國。

2023年初，對沖基金興登堡研究（Hindenburg Research）發佈報告指控阿達尼集團不當利用離岸避稅天堂，儘管阿達尼始終否認這一點，這份報告仍導致阿達尼集團股票蒸發約1500億美元（約新台幣4.89兆元）。

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