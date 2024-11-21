登機時別想插隊！美航在全美100多個機場 部署AI新科技

美國航空正在全美範圍內推出新技術，以防止乘客插隊登機。登機示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在候機室準備登機時，總是會有不守規矩的乘客插隊，美國航空（American Airlines）正在全美範圍內推出新技術，以防止乘客插隊登機。

《CNBC》報導，美國航空利用人工智慧（AI）輔助，如果乘客還沒被叫到登機時，就先去排隊掃描登機證，並試圖登機的話，AI系統在登機證被掃描後就會發出聲音，提示地勤人員，地勤便會以此告知對方還不能登機。

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航空公司透過提早登機等福利，來獎勵常客等，並一直努力保持這個特殊性。以美航來說，其登機順序共分為9組，從頭等艙、商務艙到一般經濟艙等。

美航表示，過去一個月已在阿布奎基國際機場（Albuquerque International Sunport）、圖森國際機場（Tucson International Airport）和羅納德‧里根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）進行測試。

截至週三（20日），美航已把該技術擴展到全美100多個非樞紐機場實施，並計畫在未來在其他的樞紐機場實施。

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