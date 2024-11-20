川普2.0將刺激台商回流？經部：海外生產比已寫15年新低

川普1.0啟動美中科技貿易戰，加速台商回流，外銷訂單今年前10月海外生產比寫15年來新低。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普1.0啟動美中科技貿易戰，加速台商回流，高階伺服器就受惠於供應鏈移轉效應。統計處處長黃于玲指出，海外生產比整體來看是呈下降趨勢，今年前10月海外生產比是48.5%，是15年來同期最低，至於川普2.0是否會再帶動新一波台商回流潮，黃于玲坦言，現況仍不明朗，要等到明年1月川普政府上任才會陸續公布其關稅政策與配套。

經濟部統計處今公布10月外銷訂單，10月海外生產比是52%，較上月增加0.4個百分點，較上年減少1個百分點，主因是資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致；累計今年前10月是48.5%，較上年同期減少2.4個百分點。

請繼續往下閱讀...

談及海外生產比呈現月增，黃于玲指出，的確是10月受到手機訂單較上月增加所致，因為手機是高海外生產比高的產品，但整體而言，從長期來看產能分配情況，累計今年前10月較去年同期更低，整體仍是持續呈現下降的趨勢。

黃于玲指出，今年前10月海外生產比是48.5%，是15年來同期最低，上一次最低點是2009年的47.8%。

川普2.0是否重塑供應鏈轉移型態，進而造成我國海外生產比降低？黃于玲指出，川普新政府會在明年1月就任，實際上其關稅政策牽涉到貨品項目與國家別的稅率，相關配套目前都尚未明朗。

黃于玲續說，以川普在上一任期開啟了美中貿易戰的歷史來看，不少台商當時就將產能移回國內原有產線、或是新增在台產線，重新配置產能，就會提高國內生產比，例如伺服器就受惠於移轉效應。

黃于玲總結，但川普2.0會怎麼做「其實很難講」，最關鍵仍是川普如何擬定提高關稅的貨品品項與國家別的稅率，所以假設真的有如此狀況，也期待是不是有更多廠商能回台來做產能配置，海外生產比就可能會持續下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法