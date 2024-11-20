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10月手機新品備貨潮欠佳？經部：下單效應可能延至明年

2024/11/20 19:02

談及10月手機新品備貨潮是否欠佳，經濟部指出，新品下單可能會延至明年1月，另因消費端會比較AI功能是否完備，有「遞延消費」的跡象。（示意圖，彭博）談及10月手機新品備貨潮是否欠佳，經濟部指出，新品下單可能會延至明年1月，另因消費端會比較AI功能是否完備，有「遞延消費」的跡象。（示意圖，彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布10月外銷訂單，其中資通信產品年增僅0.5%，是否意味全球終端需求不佳，影響手機新品備貨潮？統計處處長黃于玲指出，一方面是廠商管控庫存，新品下單甚至可能會延至明年1月，另因消費端會比較AI（人工智慧）功能是否完備，有「遞延消費」的跡象，基於上述因素交織，可放長來觀察更能精準判斷備貨潮。

按貨品別觀察，兩大主力的電子產品與資訊通信產品接單成長，分別年增11.2%及0.5%；光學器材則因大尺寸面板價格下滑、光學鏡頭接單減少，以及光學檢測及量測設備接單成長的交互影響下，年減0.7%。

然而，十月通常是手機新品備貨潮的高峰，但資通信產品年增僅0.5%，是否意味新品備貨潮不如預期？黃于玲說明，仍要持續觀察，基本上廠商對3C、資通訊產品會嚴格控管庫存，不排除廠商評估庫存狀況後再下單，以去年新品效應來看，就有類似情形，有些新品甚至延到明年一月再決定下單，明年農曆年也是一波小旺季。

黃于玲續說，另一方面是消費端，現在手機款式因應AI應用需求，消費者會比較新品的功能完備性，如此「遞延消費」的狀況也是後續觀察的重點，新品備貨潮還需以更長的區間週期來觀察，會更為精準。

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