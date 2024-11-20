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裕隆城明年營收目標 裕隆上調至55億元

2024/11/20 17:09

裕隆汽車今天召開法說會，裕隆預估LUXGEN n⁷上市滿週年交車量可達1萬輛目標。 （記者楊雅民攝）裕隆汽車今天召開法說會，裕隆預估LUXGEN n⁷上市滿週年交車量可達1萬輛目標。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆也上調新店裕隆城營收目標，預估2025年全商場營收目標為55億元，可望挹注裕隆汽車租金收入約4.7億元。

裕隆汽車表示，新店裕隆城自去年第3季開幕以來邁入周年，近期百貨周年慶增加2成人流，為裕隆城的業績帶來動能，累積人流已逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收現已突破50億元，也較原先設定的45億元好，今年預估租金收入將達4億元，預估明年全商場營收將達55億元。

裕隆表示，1~10月台灣汽車市場總銷量共37.1萬輛，較去年同期減少2.8%，因多款熱門車型在第4季即將進行改款和版本更新，消費者產生預期心理對車市銷售帶來一定程度影響，預估全年台灣汽車銷量約44萬輛。

裕隆自主品牌LUXGEN n⁷純電休旅車截至10月底，今年累積掛牌數達6,091 輛的佳績，11月銷量預期會隨n⁷ LR長程版交車啟動而成長，預估LUXGEN n⁷上市滿週年交車量可達1萬輛目標。

裕隆今年1~9月合併營收650.18億元，較去年同期590.53億元，增加59.65億元，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，以及n7車型今年度開始銷售致使整體營收成長；稅後淨利33.55億元，較去年同期減少1.95億元，主要是裕融（9941）本期營業淨利較去年同期減少16.43 億元所致。

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