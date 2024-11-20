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名師解盤》吳裕良：「川普交易」持續發酵 靜待Nvidia財報指引方向

2024/11/20 15:57

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

目前全球市場仍圍繞著美國總統川普上任後即將施行的政策打轉，從總經層面來看，未來可能實施的關稅政策可能拉高目前仍稍高的美國通膨，延續即將到期的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act，簡稱 TCJA），將加重美國政府赤字負擔，及其他川普選前的承諾，使目前美元指數及美國10年期公債殖利率居高不下，也壓抑美國股市等風險性資產的近期表現。

而本週三（11/20）Nvidia即將公布第三季財報，近期市場對於Nvidia即將推出的GB200 AI伺服器關注度極高，預期該產品將在2025年開始大量出貨並對營收做出巨大貢獻，惟近期外媒The Information報導指出Nvidia GB200 AI伺服器機架可能出現過熱問題，打擊AI及半導體相關類股的信心，後續須觀察Nvidia第三季財報內容及展望是否符合市場預期，其結果將牽動台灣AI伺服器相關供應鏈類股的未來營收表現。

台股在昨日出現較大幅反彈一舉站上五日線後，今日整體盤勢趨於平淡保守，投資人仍靜待Nvidia財報結果出爐，僅航運業受到中國農曆年前貨運需求、明年1月可能再度發生港口罷工及美國實施關稅前搶運等議題激勵，整體類股表現較為強勢，加權指數收在22,688.36點，成交量僅3768.75億元。經濟部昨日公布113年第3季製造業產值統計，其中電子零組件業年增18.11%，積體電路業年增25.34%，電腦電子產品及光學製品業年增43.46%，顯示AI伺服器及應用商機擴展、高效能運算等仍為帶動台股營收獲利成長的最大動力，且趨勢仍將持續數年，故在台股出現較大修正時可以逢低布局績優個股，擺脫短期國際政策不穩定因素干擾後台股仍有機會反彈向上。電子類股部分仍看好AI相關的半導體、伺服器、PCB及光通訊族群;傳產類股部分看好電力相關重電族群、生技醫療、製鞋鞋材及機器人概念股等。

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