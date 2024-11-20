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百貨週年慶 漢神業績目標29.5億元

2024/11/20 14:26

漢神百貨週年慶訂出業績目標29.5億元。（記者葛祐豪攝）漢神百貨週年慶訂出業績目標29.5億元。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年底是各家百貨週年慶旺季，全台壓軸的高雄漢神百貨週年慶，將從明天（21日）登場，訂出業績目標29.5億元，平均1天要衝出1億元業績；並祭出週週送10萬元禮券活動，預料將掀起年底消費熱潮。

漢神百貨週年慶將於11月21日至12月25日登場，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3千送3百，首四日滿2萬加贈2百；今年週年慶除了各式購物優惠，特別祭出「週週抽10萬元禮券」活動，總共要送出50萬元禮券。

為延續漢神百貨頂級精品形象，漢神也持續拓展精品版圖腳歩，週年慶期間引進多家精品快閃店，包括源自法國的義大利精品品牌MONCLER、比利時國寶級品牌Delvaux；漢神歷經逾半年改裝的B2樓，今天也在週年慶前夕，以「輕奢時尚空間」全新面貌呈現。

雖然高雄百貨公司競爭激烈，漢神指出，打造最齊全的精品購物殿堂為主軸，今年週年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，有信心達成29.5億元目標業績。

此外，高雄大遠百首波週年慶開出紅盤，今天（20日）起至12月5日，推出週年慶第二波，加碼祭出史無前例優惠，百貨服飾當日單筆消費滿3千送3百、遠百APP會員單筆滿3千再加送1百元。

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