上任半年立委要勞長自評 何佩珊哽咽表示「我想我不及格啦」

勞動部長何佩珊滿半年，立委問何佩珊給自己打幾分，何佩珊語帶哽咽地表示，「我想我不及格啦，我承認我不及格」。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部長何佩珊520上任，國民黨立委蘇清泉今日提醒她，上任以來「剛好半年」，認為何佩珊雖是盡心盡力，但給自己打幾分，何佩珊語帶哽咽地表示，「我想我不及格啦，我承認我不及格」。

立法院衛環委員會，今日邀請勞動部部長、銓敘部等部會，就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

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針對北分署員工自殺案，蘇清泉詢問，發生這樣的事，有人通報給妳嗎？是資訊被蒙蔽嗎？妳是完全不知道嗎？妳當部長是個政務官，是要對政策負責，但是對於內控、下面反映的事情，部長有什麼管道可以接受，因為組織太龐大了。

蘇清泉指出，他都不敢半夜給助理發line，北分署署長不但半夜發line，還要10分鐘回復，簡直無法想像．認為勞動部勞發署的系統應該檢討，否則「未來還會出事」。對此，何佩珊表示，確實不正常、不應該。

立委詢問何佩珊，未來在勞動部該怎麼做？何佩珊表示，這次是個很有意義的教訓，我來勞動部，也是第一次進入行政部門，對龐大的官僚體系，其實是陌生的，所以也非常戒慎恐懼。

何佩珊表示，她期待與文官之間，發展出合作友善的關係，但坦言「忽略了文官體制之間，有難以掌控的惡習與陋習」，乃至於發生無法想像的「邪惡」問題。何佩珊說到感傷處，不斷擦拭眼淚。

何佩珊哽咽的說，文官體制與民主政治體制間，存在極大的鴻溝與落差，特別是社群網路媒體政治，對文官政治的凌遲與剝削，極其嚴重，她親眼看到「我們的文官們，每天應付網路層出不窮的質疑與謾罵，這是當今文官體制的困境」。

何佩珊表示．希望藉此事件，可以提醒大家看到其中的問題，對我自己而言，也希望可以思考如何處理，如何做的更好。

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