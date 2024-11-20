中國企業綑綁凌虐、歧視 辛巴威礦工怒揭一連串「惡行」

辛巴威工人指責中國公司對工人進行嚴酷剝削，包括低工資、不安全的工作條件以及不宜居的住房條件。（示意圖，歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國礦業公司在辛巴威廣泛紮根並深度參與礦產資源開發，開採該國豐富的黃金、煤炭、鋰礦和其他重要礦產資源。然而，中國的這種擴張讓辛巴威付出了沉重的代價。外媒指出，工人指責中國公司對工人進行嚴酷剝削，甚至被綁在裝載機吊臂上懸掛在半空虐待。

《美國之音》報導，辛巴威礦工與中國雇主之間的緊張關係日益加劇。工人指責中國公司對工人進行嚴酷剝削，包括低工資、不安全的工作條件以及不宜居的住房條件。他們還指控採礦活動對環境造成破壞。辛巴威鑽石與礦產工人聯合會（ZDAMWU）報告稱，試圖要揭露這些問題的工人卻將面臨中國雇主報復和解僱。

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根據辛巴威工人提供的訊息指出，這些礦區剝削勞工的狀況十分嚴峻。他們的指控包括極低的工資、超長的工作時間、有辱人格的待遇、肢體暴力、種族歧視、不安全的工作環境，以及對基本健康保障的完全忽視。一些工人講述了在安檢時被槍威脅的可怕經歷，以及經常遭受的言語侮辱和謾罵。另一些人描述了在中國運營的礦區中遭受的嚴重歧視和不當對待。

萬基（Hwange）煤礦公司是一家目前處於被接管狀態的辛巴威煤礦企業，原因是其員工的工作條件受到批評，特別是為中國承包商中建投資工作的員工。關於工人安全、超長工作時間以及薪酬不足等問題引發了廣泛關注。

然而，中建公司被問到相關的指控時，該公司公關經理杜貝（Lindani Dube）卻回應說「請將所有信息通過電子郵件發送，以便我們的公司發言人回應。」

事實上，中建礦工委員會的前主席魯帕赫拉（Japhet Lupahla）因維護工人權益而被迫解雇。魯帕赫拉表示「自2020年7月起，我一直是這家公司的忠誠員工。然而，當我開始為工人權益發聲時，事情發生了變化。我突然被指控了一些虛假的罪名」、「他們指控我未遵守合法指令和煽動罷工」。

魯帕赫拉描述了他在中國安保人員那裡經歷的遭遇，表示「中國安保人員手持手電筒和槍支，強迫我們下車，進行侵入性的搜查，包括檢查我們的包並進行身體搜查」

並補充說「安保負責人用槍指著我的一名同事，這讓我們所有人感到震驚和害怕。」

中建公司人力資源代表姆欣杜（Sibongile Mhindu）為公司辯護，聲稱他們遵守所有規定，將問題歸咎於工會對工人的不良影響。

辛巴威鑽石與礦產工人聯合會對中國礦區員工的惡劣工作條件提出了擔憂。秘書長欽赫馬（Justice Chinhema）強調，必須盡快解決這些問題，以全面實現國家對礦產資源的控制，並促使外資履行企業的社會責任。

此外，受僱的工人還面臨多重挑戰，包括勞工的普遍臨時化，大多數工人僅簽訂短期固定合約，工人們經常需要長時間工作，無法獲得乾淨的飲用水，缺乏足夠的個人防護設備，也常常遭受身體上的不當對待和性騷擾。今年6月，一名礦工被綁在裝載機吊臂上懸掛在半空。隨後，兩名中國公民因虐待該礦工而被驅逐出境。

辛巴威政府已經採取了一些措施來應對這些問題，包括驅逐涉嫌虐待工人的中國公民。然而，在確保工人權益並追究中國礦業公司的責任方面，還需做更多工作。

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